Hòa nhạc Đất nước tình yêu chào mừng thành công Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 đã diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình có sự tham gia của NSND Bùi Công Duy (violin), nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Tất Nghĩa, ca sĩ Mỹ Linh, Thuỳ Dung, Trang Bùi, Trường Linh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân, Hợp xướng Sông Hồng.

Các nghệ sĩ thể hiện loạt tác phẩm kinh điển về đất nước.

Chương trình giới thiệu tới công chúng những tác phẩm viết về Hà Nội, quê hương, đất nước và người chiến sĩ với nhiều góc nhìn, cách cảm đa chiều, bắt đầu bằng hợp xướng hoành tráng, qua loạt tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đức Toàn, Trọng Bằng, Trần Mạnh Hùng, Phú Quang...

Đó là hợp xướng Ca ngợi Hồ Chủ tịch do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện. Tiếp đến là Biết ơn chị Võ Thị Sáu do Trang Bùi và Dàn hợp xướng Sông Hồng trình bày; Hành khúc công an nhân dân do Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân thể hiện, Se chỉ luồn kim do Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện. Đó còn là Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về (Phú Quang), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài), Cung đàn đất nước (Xuân Khải)… Mỗi tác phẩm là một bản hòa ca đẹp về tình yêu Tổ quốc, là lời tự tình dân tộc.

Ca sĩ Mỹ Linh.

Đặc biệt, ở bài Hà Nội phố, tiếng vĩ cầm của Bùi Công Duy vang lên réo rắt, gợi nhớ cả một bản hùng ca phố khi nghĩ về Hà Nội. Nghệ sĩ còn chơi tác phẩm Ladies in Lavender của nhà soạn nhạc người Anh Nigel Hess. Đây là nhạc phim gốc cho bộ phim cùng tên của Charles Dance năm 2004.

Nghệ sĩ đàn bầu Tất Nghĩa chơi "Cung đàn đất nước".

Với Cung đàn đất nước, nghệ sĩ đàn bầu Tất Nghĩa có phần solo khá ấn tượng.

Hòa nhạc Đất nước tình yêu kết thúc bằng những giai điệu rộn rã trong bài Từ một ngã tư đường phố (Phạm Tuyên) do Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân và hợp xướng Đường chúng ta đi (nhạc Huy Du, thơ Xuân Sách) thể hiện, hồi tưởng những ngày đất nước gian lao nhưng anh hùng.

Ca sĩ Thuỳ Dung.

Rất lâu mới đứng trên sân khấu, là người thể hiện thành công ca khúc viết về lực lượng công an trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, ca sĩ Thuỳ Dung bày tỏ hạnh phúc khi hát lại bài Những bàn chân lặng lẽ (Vũ Thảo) cùng với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Nghệ sĩ đàn bầu Tất Nghĩa thể hiện "Cung đàn đất nước":