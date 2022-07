Mỹ phẩm Top White thưởng lớn nhà phân phối quốc tế kinh doanh xuất sắc

Không chỉ chứng kiến sự thành công của các nhà phân phối, đại lý trong nước, năm nay lễ trao giải Top White Best Awards Of The Year 2022 ghi nhận thành tích xuất sắc của nhiều nhà phân phối trên khắp thế giới.

Top White được đánh giá là một trong những thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của Việt Nam đạt được thành công nhiều năm trở lại đây. Vị thế đó được không chỉ được bảo chứng bởi chất lượng sản phẩm mà còn thông qua việc Top White đã xây dựng được đội ngũ đại lý, nhà phân phối khắp các tỉnh thành trong nước và có mặt tại hơn 10 nước trên thế giới. CEO Cao Thị Thùy Dung xuất hiện trong sự kiện với bộ cánh sang trọng. Ảnh: Kan Kieu Với đội ngũ hùng hậu, chuyên môn tốt cộng với tầm nhìn chiến lược xuất sắc của CEO Cao Thị Thuỳ Dung, Top White đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến việc phát triển toàn cầu. Chính vì vậy đội ngũ các nhà phân phối tại Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia, Singapore…đã và đang góp phần đưa sản phẩm Top White đến với khách hàng quốc tế. Tại lễ trao giải Top White Best Awards Of The Year 2022 được tổ chức vào 24/7/2022 đã có sự xuất hiện của nhiều nhà phân phối quốc tế trong bảng vinh danh thành tích xuất sắc. CEO Cao Thị Thùy Dung trao giải cho các nhà phân phối nước ngoài đạt thành tích xuất sắc Giải Top Silver Of Sales 2022 gọi tên chị Nhữ Khoa Hà (Đài Loan), Pisey Konkat (Campuchia), Trần Kim Thắm (Campuchia), Bùi Quỳnh Hoa (Đài Loan), Trương Kim Thuỳ (Đài Loan), Channy Thorn (Campuchia), Jessica Tuyền Trần (Úc), Cẩm Linh Nguyễn (Mỹ) và Lê Thị Tuyết Trinh (Đài Loan). Giải Top Gold Of Sales 2022 ghi nhận thành tích của chị Nguyễn Thị Nhanh (Singapore), Him Lisa (Campuchia), Lê Ngọc Hân (Đài Loan) và chị Thảo Nguyễn (Mỹ). CEO Cao Thị Thùy Dung trao giải thưởng Top Silver Of Sales 2022 Giải Top Platinum Of Sales 2022 được trao cho chị Vũ Thị Huyền Mai (Đài Loan), Thuý Huỳnh (Malaysia), Hoàng Thị Huế (Đài Loan), Kim Dung (Malaysia). Giải Top Diamond Of Sales 2022 thuộc về chị Nguyễn Thị Quyền Trang (Hàn Quốc) với doanh số đạt 3.698.000.000 đồng. Trong 3 giải thưởng quan trọng nhất thì có đến 2 vị trí thuộc về các nhà phân phối quốc tế, chị Kathy Ho (Mỹ) đạt giải Á Hoàng Sale 2 với doanh số 6.209.000.000 đồng và chị Nguyễn Thị Mỹ Diện (Đài Loan) đạt giải Nữ Hoàng Sale với doanh số 10.359.000.000 đồng. CEO Cao Thị Thùy Dung chúc mừng chị Kathy Ho đạt giải Á Hoàng 2 của Top White Chị Kathy Ho (Mỹ) cho biết giải thưởng năm nay là động lực để cố gắng đạt doanh thu tốt hơn trong những năm tiếp theo. "Tôi cảm ơn công ty và CEO Thuỳ Dung đã giúp cho Kathy và các nhà phân phối, đại lý ở Việt Nam và trên thế giới có nguồn thu nhập tốt hơn. Ban đầu tập tành bán hàng không biết gì về chiến lược kinh doanh, về cách tư vấn sản phẩm nhưng nhờ sự quan tâm sát sao của CEO, tôi mới có được thành công hiện tại. Tôi sẽ phấn đấu để sang năm và nhiều năm nữa được về Việt Nam nhận giải", chị Kathy chia sẻ. CEO - Hoa hậu doanh nhân Cao Thị Thùy Dung lộng lẫy trong trang phục màu hồng Với số lượng đông đảo nhà phân phối quốc tế đạt thành tích tốt, CEO Thuỳ Dung gửi gắm niềm tin rất lớn vào đội ngũ này. Nữ doanh nhân chia sẻ rằng cô rất vui mừng khi nhìn thấy thành công của Top White trên thị trường quốc tế, các nhà phân phối, đại lý liên tục tiến bộ, kinh doanh tốt, biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân. "Đó không chỉ là thành công của các nhà phân phối mà còn là thành công của Top White, là động lực cho tôi tiếp tục sứ mệnh cùng hàng ngàn phụ nữ làm chủ kinh tế và đưa thương hiệu Việt ra thế giới".