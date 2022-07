Giữa ngày hè nắng nóng tái phát bệnh da mùa đông, đây là thủ phạm

Nguyên nhân khiến bệnh về da mùa đông xuất hiện giữa ngày hè

Viêm da cơ địa, vảy nến, viêm nang lông, viêm da dầu… là những căn bệnh phổ biến vào mùa đông do thời tiết rét, hanh khô. Nhưng mùa hè năm nay, Bệnh viện Da liễu trung ương lại tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến khám. Số lượng bệnh nhân tăng từ 20 đến 30% so với cùng kỳ mọi năm.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Hà Nội) đến bệnh viện thăm khám do viêm da cơ địa tái phát. Chị Hạnh cho biết những năm trước thường chỉ bị mẩn ngứa vào mùa thu, mùa đông nhưng năm nay hè tình trạng vẫn không cải thiện.

BSCKII Hoàng Thị Phượng - Trưởng khoa điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin, năm ngoái, bệnh viện tiếp nhận thăm khám khoảng 30-35 bệnh nhân có khoảng 3-4 bệnh nhân viêm da cơ địa và các thể khác của viêm da cơ địa. Năm nay cũng khoảng 30-35 bệnh nhân khám nhưng có tới 10-15 người mắc bệnh này.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trao đổi với PV VietNamNet, BS Nguyễn Thùy Linh - Phó Trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng chia sẻ, trước đây, có một số bệnh da liễu chỉ gặp vào mùa đông, trong đó có một số bệnh da liễu như viêm da cơ địa, vảy nến, chàm sữa ở trẻ em. Tuy nhiên hiện những bệnh lý này xuất hiện quanh năm, thậm chí về mùa hè bệnh nhân cũng không giảm so với mùa đông. Bệnh chủ yếu do gene, do yếu tố di truyền trong cơ thể chi phối là chính, tuy nhiên yếu tố môi trường cũng gây tác động khá nhiều.

Theo BS Linh có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Khói bụi ô nhiễm, chất dị nguyên của cơ thể càng ngày càng nhiều hơn. Vì thế theo thống kê, tỉ lệ viêm da cơ địa càng ngày càng tăng trên tổng dân số.

“Ngoài ra, đời sống người dân hiện nay tăng lên, hầu hết gia đình nào cũng có điều hòa. Điều hòa thông thường sẽ có độ ẩm thấp, làm khô không khí. Trong khi đó, bệnh thường tái phát khi da bị khô, mất nước quá nhiều. Vì vậy điều hòa là nguyên nhân khiến bệnh da mùa đông bị mùa hè rất nhiều”, BS Linh chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ, lớp lipid trên da thay đổi tùy từng người và chế độ chăm sóc da. Nếu chúng ta hay ngâm tắm, rửa tay, chân nhiều cũng làm mất lớp lipid này nhiều hơn. Đặc biệt vào mùa hè, chúng ta rất hay rửa tay hoặc sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh. Điều này khiến nhiều bệnh nhân đến mùa hè da rất khô.

Tương tự, BS Phượng cũng nhận định thời tiết thay đổi thất thường, thậm chí tháng 5 vẫn còn có những đợt không khí lạnh, là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng các bệnh về da mùa đông tăng giữa mùa hè.

Sai lầm khiến bệnh về da tăng vào mùa hè

Theo BS Hoàng Thị Phượng, nhiều người nghĩ rằng da khô mới cần bôi kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo những người bị da khô, viêm da cơ địa hay có các vấn đề về da như ngứa, dị ứng, cần bổ sung lớp dưỡng ẩm và bảo vệ da quanh năm.

“Việc dưỡng ẩm cho da giữa mùa đông và mùa hè là không khác nhau. Không nên đợi khi da đã khô và ngứa rồi mới dưỡng ẩm”, nữ bác sĩ khuyến cáo. Cũng theo BS Hoàng Phượng, quan niệm sai lầm của nhiều người là đến mùa hè da đỡ khô (do tết mồ hôi, uống nhiều nước) nên không bôi kem dưỡng ẩm nữa. Thế nhưng dù mùa hè nhiều bệnh nhân đến viện trong tình trạng da cực khô hoặc da rất dày do thiếu dưỡng ẩm da.

Bác sĩ Thùy Linh thăm khám cho một bệnh nhân

BS Thùy Linh cũng khuyến cáo việc chăm sóc da khi ngồi điều hòa rất quan trọng. Không khí trong điều hòa khiến da mất nước nhiều hơn thì bước dưỡng ẩm rất quan trọng, cần phải chú ý nhiều hơn.

“Ba bước chăm sóc da cơ bản là làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Khi trong môi trường điều hòa, chúng ta có thể dùng nhiều kem dưỡng ẩm hơn, khi ngồi 2-3 tiếng mà thấy da hơi căng, hơi khô, ta nên dùng lại kem dưỡng ẩm. Bên cạnh đó, có thể mang chai xịt khoáng nhỏ theo người, nếu thấy da khô có thể xịt, đợi xịt khoáng đó tạo thành một lớp màng trên da, giảm bớt tình trạng khô mất nước tạm thời”, bác sĩ Linh thông tin.