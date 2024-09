MyTV tặng khán giả chùm siêu phẩm điện ảnh dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt

Theo đó, MyTV sẽ tặng khán giả tuyển tập 30 phim điện ảnh mới nhất, lần đầu tiên xuất hiện trên MyTV với đa dạng chủ đề: kinh dị, tâm lý, hành động, hài, thiếu nhi và gia đình. Những tựa phim đình đám này đến từ các hãng phim lớn trên thế giới như: Sony, Mockingbird Pictures, Mega GS, Skyline, CJ HK, Lotte, Just Distribution… sẽ khiến khán giả không thể rời mắt.

Mang đến những giờ phút giải trí vui vẻ và thư giãn cho cả gia đình là bộ sưu tập phim hoạt hình mới với chủ đề giải trí, mang nhiều thông điệp giá trị về cuộc sống như: Mèo Siêu Quậy Ở Viện Bảo Tàng, Mèo Béo Siêu Đẳng, Bài Ca Vi Vu, Thỏ Peter 2…

Mèo Siêu Quậy Ở Viện Bảo Tàng - một trong những phim hoạt hình được khán giả nhí và gia đình ưa chuộng

Ở thể loại hành động, kịch tính - loại phim yêu thích của cánh mày râu, MyTV giới thiệu đến khán giả phim “Deliverance” (tựa Việt: Giải thoát). Đây là bộ phim hành động đầy kịch tính, nơi những anh hùng bất đắc dĩ phải đối mặt với những thử thách khốc liệt để giành lại tự do cho chính mình. Với những pha hành động gay cấn và cốt truyện hấp dẫn, “Deliverance” hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi khán giả yêu thích thể loại này.

Phim “The Round Up: Punishment” (Vây Hãm: Kẻ Trừng Phạt) cũng là lựa chọn không thể bỏ qua. Trong phần tiếp theo của loạt phim “Vây Hãm”, “The Round Up: Punishment” mang đến câu chuyện về một nhóm cảnh sát quyết tâm đưa kẻ thù ra ánh sáng. Những cảnh chiến đấu căng thẳng và tình tiết hồi hộp sẽ giữ bạn không thể rời mắt khỏi màn hình.

“The Round Up: Punishment” - phim hành động Hàn Quốc mới ra mắt năm nay

Thể loại phim tâm lý “chiêu đãi” 8 phim hot, trong đó nổi bật là 2 cái tên mới ra mắt năm nay: “The Plot” (Bẫy Nuốt Mạng) và “The Pot-Au-Feu” (Muôn Vị Nhân Gian).

The Plot là một bộ phim tâm lý, giật gân Hàn Quốc với sự tham gia của bộ đôi Gang Dong-won và Lee Jong-suk. Trong khi đó, The Pot-Au-Feu thuộc thể loại tâm lý, lãng mạn do đạo diễn Việt Nam Trần Anh Hùng chắp bút, chuyển thể từ tiểu thuyết “The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet” (1924) của Marcel Rouff.

The Pot-Au-Feu là phim điện ảnh Pháp thuộc thể loại lãng mạn ra mắt vào năm 2023

Ngoài ra còn có vô vàn tựa phim hấp dẫn khác đang chờ đón khán giả thưởng thức như: Troll Factory (Tâm lý, Tội phạm), Hilma (Tâm lý, Tiểu sử), Crypto Storm (Hành động, Điều tra), Exhuma (Kinh dị, Hành động, Giật gân), Wannabe (Tâm lý, Kinh dị), Sniper: Assassin's End (Hành động, Tội phạm), Sáng Đèn (Hài, Lãng mạn), The Book Of Clarence (Tâm lý, Hài, Phiêu Lưu)…

Khách hàng MyTV có tài khoản “Nâng cao Plus” sẽ được xem toàn bộ chùm phim không mất phí trong thời gian tri ân. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự đa dạng và chất lượng cao của các bộ phim trên MyTV. Đối với khách hàng có tài khoản “Chuẩn” sẽ được xem phim miễn phí vào mỗi thứ 7 hàng tuần, tăng trải nghiệm cuối tuần thoải mái và thư giãn cùng gia đình.

Bên cạnh chương trình tặng phim này, MyTV còn có chương trình khuyến mãi lớn “Tuổi mới rực rỡ, Quà chất hết cỡ” dành tặng cho khách hàng mới của MyTV nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt dịch vụ với hàng loạt phần quà hấp dẫn như: xe máy Honda Air Blade, SmartTV Samsung 4K 55 inch và máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9+.

Đặc biệt, MyTV mang đến chương trình khuyến mại giảm 50% gói cước ứng dụng MyTV dành cho khách hàng đa nhà mạng. Đây là thời điểm vàng để bạn và gia đình có thể trải nghiệm các dịch vụ cao cấp với chi phí hợp lý nhất.

Tra cứu thông tin dịch vụ và chương trình khuyến mại mới nhất của MyTV tại: mytv.com.vn. Tải app miễn phí: https://mytv.com.vn/tai-ve/mytv9 Để đăng ký dịch vụ hoặc nhận tư vấn trực tiếp, liên hệ tổng đài 18001166 (miễn phí) hoặc đến các điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc.

