Hai bộ phim điện ảnh vừa ra rạp giữa năm 2024 vừa qua gồm phim Thái Lan “Gia tài của Ngoại” của đạo diễn Pat Boonnitipat và phim Trung Quốc “Cửu Long Thành Trại” của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy đã chính thức có mặt trên gói phim Galaxy Play của MyTV.

Thuê bao sử dụng gói MyTV Nâng Cao Plus được xem không mất phí, trong khi thuê bao Chuẩn có thể thưởng thức phim không mất phí vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.

Phim “Gia tài của Ngoại” (How To Make Millions Before Grandma Dies) thuộc thể loại phim Tâm lý, thời lượng: 127 phút, với các diễn viên chính: Putthipong Assaratanakul (Billkin), Usha Seamkhum, Tontawan Tantivejakul,... Phim ra rạp tháng 6/2024, về đề tài tình thân và giá trị của gia đình.

Phim “Gia tài của Ngoại” kể về M (do Billkin Putthipong thủ vai) - một chàng trai trẻ đang loay hoay tìm kiếm cơ hội làm giàu giữa cuộc sống khó khăn. Khi phát hiện bà mình mắc ung thư giai đoạn cuối và sở hữu khối tài sản lớn, M quyết định chăm sóc bà với hy vọng sẽ được thừa kế.

Tuy nhiên, thời gian sống bên người bà đã thay đổi M. Những kỷ niệm, tình thương và bài học quý giá từ bà giúp M nhận ra rằng có những điều đáng trân quý hơn cả vật chất. ‘Gia tài của Ngoại’ không chỉ là câu chuyện về tham vọng và tình cảm gia đình mà còn là hành trình khám phá ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Phim “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” (Twilight Of The Warriors: Walled In) do Trung Quốc sản xuất, là thể loại phim hành động, với thời lượng 124 phút, các diễn viên chính: Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, Nhậm Hiền Tề, Quách Phú Thành, Lâm Phong... Phim ra rạp tháng 6/2024.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của hai ngôi sao hành động lừng danh Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo. Với những pha võ thuật mãn nhãn cùng cốt truyện gay cấn, tác phẩm hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp và bùng nổ cảm xúc.

Bên cạnh 2 phim điện ảnh hấp dẫn, khán giả trên MyTV sẽ có thêm lựa chọn series phim chuyển thể từ phim điện ảnh đình đám mới toanh tháng 12 - “Em là bà ngoại của anh” (Miss Granny) của Hàn Quốc, thuộc thể loại lãng mạn. Phim có 12 tập x 70 phút; phát sóng từ 20h30 Thứ 4 và Thứ 5 hàng tuần bắt đầu từ ngày 18/12/2024, với các diễn viên: Kim Hae Sook, Jung Ji So, Jin Young (B1A4)

Chuyển thể từ bộ phim điện ảnh đình đám năm 2014, Miss Granny hứa hẹn gây sốt với sự góp mặt của “bà mẹ quốc dân” Kim Hae Sook, cùng các diễn viên trẻ Jung Ji So và Jin Young (B1A4).

Miss Granny là câu chuyện đầy cảm động và hài hước về hành trình quay ngược thời gian của một bà lão bỗng hóa thành thiếu nữ tuổi đôi mươi. Trở thành góa phụ từ sớm, bà Oh Mal Soon dành cả cuộc đời một mình nuôi dưỡng con cái. Đến khi 70 tuổi, bà bỗng trẻ hóa thành cô gái 20 tuổi - Oh Doo Ri và quyết trở thành ca sĩ thần tượng, thực hiện ước mơ dở dang ngày trẻ.

Cuối năm với những guồng quay bận rộn, MyTV cùng với những bộ phim hot nhất sẽ giúp bạn có khoảng thời gian thư giãn ý nghĩa. Với ưu đãi giảm giá đặc biệt vào cuối tuần, gói cước MyTV Chuẩn giá chỉ còn 20.000/tháng và gói Nâng cao Plus chỉ từ 32.500đ/tháng.

Khách hàng có thể đăng ký gói cước dễ dàng với nhiều phương thức khác nhau: Trực tiếp trên ứng dụng MyTV dành cho Smart TV và web app MyTV (thanh toán bằng tài khoản chính Vinaphone, tài khoản ngân hàng nội địa/quốc tế, tài khoản ví VNPT Money); trên website Digishop của VNPT (thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa/quốc tế, tài khoản ví VNPT Money); và trực tiếp trên ứng dụng MyTV dành cho Smartphone (thanh toán qua tài khoản Google/Apple Pay) hoặc trên ứng dụng VNPT Money, ứng dụng My VNPT của VNPT.

Tải ứng dụng MyTV tại https://mytv.com.vn/tai-ve và liên hệ tổng đài 18001166 (0đ) để có thêm thông tin.

Lệ Thanh