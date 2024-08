Lời tạm biệt Olympic

Một tay đặt lên vai Carlos Alcaraz, Rafael Nadal động viên và an ủi người đồng đội đàn am, cũng như an ủi chính mình.

Nadal và Alcaraz an ủi nhau

Trên sân Philippe Chatrier, sân trung tâm của Roland Garros, Rafa Nadal và Carlos Alcaraz vốn quen với chiến thắng, nhưng vừa cùng nhau nhận thất bại. Một trong hai người chính thức rời Olympic Paris 2024.

Nếu bạn ăn mừng với tư cách một đội, tại sao không khóc với tư cách một đội. Sau khi gục ngã trước cặp đôi người Mỹ, Austin Krajicek và Rajeev Ram, ở tứ kết Thế vận hội, cả hai đã ôm nhau.

Cái ôm khép lại một thời đại. Hai thế hệ ngôi sao quần vợt Tây Ban Nha thua 0-2 trong 1 giờ và 38 phút.

Ở tuổi 38, Nadal bỏ lại sự nghiệp Olympic của mình. Sẽ không còn một Làng Thế vận hội nào khác, cuộc diễu hành khác, cũng như những trận chiến mùa hè khác trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Đối thủ người Mỹ quá mạnh so với Nadal và Alcaraz

Đó là lời chia tay lớn đầu tiên đối với nhà vô địch 22 danh hiệu Grand Slam, người đang phân vân liệu có nên kéo dài sự nghiệp của mình hay không, miễn là cơ thể cho phép.

Không còn những trận đấu đỉnh cao. Sau buổi khiêu vũ cuối cùng về mặt cá nhân với Novak Djokovic, màn khiêu vũ đồng đội cuối cùng khép lại cùng Alcaraz - người thừa kế của chính anh.

Thất bại toàn diện

Trong trận tứ kết nội dung đồng đội môn quần vợt Olympic Paris 2024, Nadal và Alcaraz nhanh chóng phát hiện ra phía trước họ là bức tường khổng lồ.

Krajicek và Ram dâng cao, tấn công gần lưới với sức mạnh vượt trội khiến Nadal và Alcaraz phải ngạc nhiên. Bộ đôi người Mỹ, hạt giống số 4, là bức tường thành, xử lý mọi thứ rất nhanh, đồng bộ.

Những nỗ lực không thành của Nadal

Rất khó để tìm ra những khoảng trống của sự kết hợp hoàn hảo giữa Krajicek và Ram. Họ làm chủ mọi khu vực trên sân, kiểm soát không gian và thống trị trận đấu.

Sự khác biệt được thể hiện rõ khi những tay vợt Mỹ di chuyển nhiều và hợp lý. Họ thuộc lòng các động tác của mình, phối hợp rất ăn ý. Đây là điều mà cặp đôi “Nadalcaraz”, những người có ít thời gian bên nhau, không thể bắt chước.

Set đầu tiên kết thúc với kết quả 6-2 nghiêng về Krajicek và Ram, những người biết cách đặt cơ thể và vợt ở đâu, biết nên làm thế nào để chống lại những cú đánh từ phía bên kia sân.

Nadal đặt mục tiêu tạo bước ngoặt khi bước vào set 2 khi giao bóng. Những sự cân bằng không kéo dài lâu. Đối thủ của họ tấn công vào khoảng trống với tốc độ rất cao, khiến Alcaraz mắc phải một số sai lầm.

Nadal khép lại sự nghiệp Olympic trong nước mắt

Trước khi đến Olympic, Nadal và Alcaraz mới chỉ đánh đôi cùng nhau 6 trận. Vì thế, cả hai hầu như phải chịu đựng những cú đánh mạnh mẽ của đối thủ.

Lượng oxy cạn kiệt sớm hơn so với dự kiến. Trong một số pha bóng mà Nadal nỗ lực của một cựu binh và tâm lý chiến thắng 14 Roland Garros để gây áp lực cho đối phương, thì Alcaraz lại có phần do dự nên xử lý bóng không hiệu quả.

Vấn đề của Alcaraz không quá khó hiểu. Anh có một ngày chạy marathon. Buổi sáng, nhà vô địch Wimbledon có trận đấu đơn nam kéo dài 1 giờ 30 phút với Roman Safiullin (6-4 và 6-2).

“Đối với tôi, một giai đoạn đã kết thúc”, Nadal khẳng định. Từ Athens đến Paris, con đường Olympic của anh khép lại tại thủ đô nước Pháp cũng với nội dung đánh đôi. Tròn 2 thập kỷ trước, anh bắt đầu hành trình Thế vận hội khi đánh cặp với Carlos Moya.