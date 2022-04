Nam A Bank lên kế hoạch niêm yết, chia cổ tức tỷ lệ gần 29%

Năm 2021, Nam A Bank đã nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Nơi làm việc tốt nhất Châu Á do Tạp chí uy tín HR Asia Awards bình chọn; Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021 và Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam 2021 do Tạp chí International Business bình chọn, Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021 do Tạp chí Global Banking & Finance bình chọn, Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc năm 2021 do tạp chí IBM bình chọn …