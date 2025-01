Ngày 3/1, trang Ettoday đưa tin về vụ tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công sân khấu đón năm mới ở Đài Loan (Trung Quốc), nạn nhân là nam ca sĩ Lawai Arik (36 tuổi) được xác định tử vong tại chỗ sau khi ngã từ độ cao 20m trong quá trình lắp đặt hệ thống ánh sáng sân khấu.

Khi tai nạn xảy ra, các đồng nghiệp có mặt tại hiện trường sau khi nghe thấy tiếng động đến kiểm tra và phát hiện Arik đã ngừng thở và không còn nhịp tim. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nam ca sĩ không qua khỏi. Được biết khi tham gia thi công sân khấu, anh có trang bị bảo hộ lao động.

Sân khấu nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Ettoday

Một ngày trước khi qua đời, Arik còn đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc cuối năm và tiết lộ về sản phẩm âm nhạc dự định ra mắt trong tương lai. Trên các trang mạng xã hội, khán giả bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của nam ca sĩ trẻ và mong anh thanh thản.

“Lawai Arik vẫn còn nhiều ước mơ đang chờ được thực hiện, anh ấy rất yêu quý âm nhạc, gia đình và bạn bè. Hiện tại, điều gia đình mong muốn được biết là nguyên nhân dẫn tới sự việc. Tôi mong chính quyền có thể đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình lao động để không ai bị thương hay mất mạng nữa”, đại diện gia đình nam ca sĩ chia sẻ.

Ban nhạc Salvation cũng bày tỏ niềm thương tiếc đến Lawai Arik, sự cố xảy ra đột ngột khiến các thành viên trong nhóm bàng hoàng và chưa thể chấp nhận được.

Nam ca sĩ Lawai Arik. Ảnh: IGNV

Lawai Arik (36 tuổi) là giọng ca chính của nhóm nhạc Ark of Redemption. Anh có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực âm nhạc và ánh sáng sân khấu. Nam ca sĩ từng tham gia dàn dựng sân khấu của Lễ hội đèn lồng Đài Nam năm 2024, buổi biểu diễn xiếc tại Arena Đài Bắc…

MV Know You Know Me của Lawai Arik:

Theo Ettoday, China Times