Nam diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên': 3 vợ, 9 con và đời đầy bi kịch

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie) là sê-ri phim truyền hình của Mỹ được phát sóng từ năm 1974 đến 1982. Bộ phim đã được đón nhận với sự yêu mến nồng nhiệt không chỉ từ người dân Mỹ, mà cả khán giả toàn cầu. Được chuyển thể từ bộ sách cho thiếu nhi của nhà văn Laura Ingalls Wilder, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xoay quanh cuộc sống của gia đình Ingalls ở một vùng quê Mỹ cuối thế kỷ 19.

Poster phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.

Nổi tiếng với khán giả Việt Nam qua vai diễn Charles Ingalls, nam diễn viên Michael Landon đã có một sự nghiệp đồ sộ trên màn ảnh nhỏ trong suốt 3 thập kỷ. Tuy nhiên, cuộc đời của ông từ thời niên thiếu đến lúc qua đời đầy rẫy những bi kịch.

Nam diễn viên quá cố Michael Landon.

Tuổi thơ bất hạnh

Michael Landon, tên thật là Eugene Maurice Orowitz, sinh năm 1936 trong một gia đình có cha là nhà báo điện ảnh và mẹ là diễn viên hài. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đầy cãi vã khiến suốt tuổi thơ của mình, Michael thường xuyên lo lắng vì sợ mẹ tự tử.

Trong buổi phỏng vấn với tờ Philadelphia Daily, ông đã chia sẻ trong một kỳ nghỉ cùng gia đình, mẹ của ông đã nhảy xuống biển để tự tử sau khi cãi cọ với chồng, nhưng Michael đã kịp thời giải cứu. Sau vụ việc này, mẹ ông xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với cậu bé Michael Landon, nó đã trở thành “ký ức tồi tệ nhất” ám ảnh cả cuộc đời.

Michael Landon khi còn là học sinh trung học.

Ở trường, Michael thường xuyên bị bắt nạt vì là người lai Do Thái. Do áp lực từ phía gia đình và bạn bè, cậu bé Michael Landon luôn tìm cách để cô lập bản thân và mơ ước một ngày được làm chủ số phận, giải thoát khỏi thực tại khắc nghiệt.

Cơ duyên với ngành điện ảnh

Mối lương duyên với nghề diễn xuất của Michael Landon hoàn toàn tình cờ. Từ nhỏ, ông nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp thi đấu tại Olympic. Từng là một vận động viên ném lao xuất sắc, Michael đã đạt thành tích kỷ lục với cú ném dài gần 60 m khi mới chỉ là cậu học sinh trung học ở trường Collingswood. Thật không may, khi đang học đại học, ông bị chấn thương nặng và tạm thời từ bỏ ước mơ thể thao.

Nam diễn viên có khả năng ném lao xuất sắc.

Trong khoảng thời gian này, Michael làm nhiều công việc để kiếm sống. Khi đang làm tại một nhà máy sản xuất dây băng, một đồng nghiệp đã nhờ Michael trợ giúp trong buổi thử vai với hãng phim nổi tiếng Warner Bros. Từ đó, Michael sớm nhận ra tình yêu với điện ảnh và đăng ký lớp học diễn xuất.

Tài tử Michael Landon điển trai trong những năm 1950.

Sau khi đổi tên thành Michael Landon, ông quyết tâm dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh giữa những năm 1950. Sau một thời gian liên tục thử vai và tham gia một vài phim nhỏ, ông tạo được tiếng tăm năm 1959 qua sự góp mặt trong “Bonanza” - loạt phim có màu đầu tiên được phát sóng trên truyền hình Mỹ.

Đảm nhận vai diễn Little Joe trong sê-ri truyền hình miền Tây “Bonanza”, Michael Landon gắn bó từ khi mới 22 tuổi đến những năm cuối đời. Vai diễn gây dựng tên tuổi và tạo lập vị trí nhất định cho ông trong ngành giải trí đầy cạnh tranh lúc bấy giờ.

Michael Landon (ở giữa) trong “Bonanza”- phim truyền hình có màu đầu tiên ở Mỹ.

Thành công vang dội của “Ngôi nhà trên thảo nguyên”

Hình ảnh người cha Charles Ingalls ấm áp của Michael Landon in hằn trong trái tim người hâm mộ, nhưng điều thú vị là lúc đầu, nam tài tử được mời tham gia “Ngôi nhà trên thảo nguyên” với vai trò là đạo diễn, chứ không phải là diễn viên.

Hình ảnh quen thuộc của gia đình Ingalls.

Nhạc hiệu của bộ phim “Ngôi nhà trên thảo nguyên”:

Năm 1972, nhà sản xuất phim Ed Friendly của đài NBC mới đầu đã mời Michael Landon đạo diễn tập đầu tiên của phim. Tuy nhiên, Michael đồng ý nhưng với điều kiện là được thủ vai người cha Charles Ingalls. Cuối cùng, Michael vừa đảm nhận vai trò là nhà sản xuất, vừa là biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính của sê-ri phim huyền thoại này.

Michael Landon trong vai trò là đạo diễn bộ phim.

Trước khi tham gia bộ phim, Michael Landon vốn đã là một cái tên nổi bật trong ngành giải trí nhưng “Ngôi nhà trên thảo nguyên” đã thực sự là sê-ri đưa nam diễn viên đến gần hơn với trái tim hàng triệu khán giả toàn cầu.

Hình tượng người cha mẫu mực và ấm áp của nam diễn viên.

Đối với người xem, ông đã xây dựng nên những thước phim hấp dẫn xoay quanh những đề tài gần gũi và nổi trội như tình cảm gia đình, sự cách biệt giàu nghèo và phân biệt chủng tộc. Bộ phim còn mang lại nhiều bài học về giá trị đạo đức, tầm quan trọng của tình yêu thương con người và lối sống giản dị, chân thành. Còn đối với những thành viên làm phim, ông luôn cố gắng xây dựng một không khí làm việc thoải mái và tạo lập mối quan hệ đoàn kết và thân thiết với mọi người trên phim trường.

Michael Landon trên phim trường “Ngôi nhà trên thảo nguyên”.

Đặc biệt phải kể đến tình cha con trên màn ảnh và cả ngoài đời giữa Michael Landon và nữ diễn viên nhí Melissa Gilbert (Laura Ingalls). Khi nhớ lại những kỷ niệm về Michael, nữ diễn viên chia sẻ rằng: “Ông ấy như là ‘người cha thứ hai’ đối với tôi. Cha tôi đã qua đời khi tôi mới chỉ 11 tuổi, vì vậy Michael đã thay ông nuôi nấng tôi”.

Michael Landon cùng con gái trên màn ảnh Melissa Gilbert.

Sau khi “Ngôi nhà trên thảo nguyên” kết thúc, ông tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với các vai diễn trong “Highway to Heaven”, “Where Pigeons Go to Die” và “Us”.

Cuộc sống hôn nhân trắc trở

Khác với hình ảnh người cha mẫu mực trong “Ngôi nhà trên thảo nguyên”, Michael Landon ngoài đời lại là một nam tài tử đào hoa với 3 người vợ và 9 người con.

Năm 1956, Michael kết hôn với vợ đầu Dodie Levy-Fraser - người giúp ông bước chân vào ngành giải trí. Ông nhận nuôi 2 người con riêng của vợ là Mark Fraser Landon và Josh Fraser Landon. Dù ly hôn năm 1962, nam diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với 2 người con trai nuôi.

Nam diễn viên cùng người vợ đầu là Dodie Levy-Fraser.

Một năm sau khi chia tay vợ cũ, Michael kết hôn với diễn viên Marjorie Lynn Noe. Họ có với nhau 4 người con là Leslie Ann, Michael Graham, Shawna Leigh, Christopher Beau và một con riêng của Marjorie tên là Cheryl Lynn. Sau 19 năm chung sống, cuộc hôn nhân thứ hai sụp đổ khi Michael ngoại tình với Cindy Clerico.

Michael Landon và người vợ thứ hai Marjorie Lynn Noe.

Nam tài tử lần đầu gặp Cindy Clerico trên phim trường “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Lúc đó, Cindy mới 18 tuổi, là diễn viên đóng thế và chuyên gia trang điểm cho phim.

Mối quan hệ giữa Michael và Cindy không chỉ là cú sốc với gia đình ông, mà còn tổn hại đến hình tượng người cha mẫu mực của ông trong mắt nữ diễn viên nhí Melissa Gilbert. Melissa vốn rất thân thiết với gia đình nhà Michael, nên vô cùng khó xử và thất vọng khi chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa hai người mà cô coi như gia đình thứ hai.

Nam tài tử cùng Cindy Clerico.

Năm 1983, Michael và người tình kém 20 tuổi đã quyết định đi đến hôn nhân. Hai người có với nhau 2 đứa con là Jennifer Landon và Sean Landon và chung sống hạnh phúc bên nhau cho đến năm 1991, khi nam diễn viên qua đời vì ung thư.

Lễ kết hôn của ông với người vợ kém 20 tuổi.

Michael Landon chụp ảnh cùng vợ và các con.

Cái chết bi kịch

Tháng 4/1991, sau khi phải chịu đựng nhiều cơn đau bụng dữ dội kéo dài, Michael Landon được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy. Đây là một cú sốc động trời với gia đình nam tài tử 54 tuổi. Ngày 9/5/1991, ông xuất hiện trong chương trình “The Tonight Show” để chia sẻ về vấn đề sức khỏe với công chúng.

Michael Landon trên truyền hình Mỹ chỉ 2 tháng trước khi qua đời:



Dù tìm mọi cách để chữa trị, từ hóa trị cho đến áp dụng lối sống ăn chay, bệnh tình của nam diễn viên càng ngày càng trở nặng. Chỉ sau 1 tháng, kích thước khối u của ông đã tăng gấp đôi và di căn đến gan.

Trong những ngày tháng cuối đời, nam diễn viên lgiữ tâm lý lạc quan và tích cực. Ông tránh mọi sự quan tâm của công chúng và dành tất cả thời gian bên người vợ thứ 3 và các con.

Một trong những hình ảnh cuối cùng của Michael Landon trước khi ông qua đời vì ung thư.

Chỉ 3 tháng sau khi phát bệnh, Michael Landon qua đời ở độ tuổi 54. Đám tang của ông được tổ chức vào tháng 7/1991, đã có hơn 500 người đã đến chia buồn cùng gia đình ông, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và phu nhân Nancy Reagan.

Phạm Ngọc