Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã tích cực góp sức phối hợp cùng ngành Công an đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đoàn viên phường Cửa Nam phối hợp với lực lượng Công an hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn; cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, lực lượng Công an, ĐVTN, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hướng dẫn trực tiếp đến từng công dân hoặc tổ chức tuyên truyền, vận động ở các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo thành lập nhóm zalo để triển khai nhiệm vụ, cập nhật kết quả thực hiện của từng đơn vị để đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; đăng tải các tuyến tin, bài về lợi ích của người dân khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên các kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn như: facebook Tỉnh Đoàn Nam Định, fanpage Tuổi trẻ Nam Định. ĐVTN trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ người dân cài ứng dụng VNeID và kích hoạt định danh điện tử tại các điểm nhà văn hóa thôn, xã; nhiều ĐVTN còn trực tiếp vào các khu chợ, thành lập nhóm lưu động đến tận nhà để tuyên truyền, hỗ trợ người dân. Trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, do lực lượng sinh viên, học sinh, người đi làm ăn xa nhà về quê đông nên các cấp bộ Đoàn đã chỉ đạo hơn 1.000 ĐVTN phối hợp cùng lực lượng công an tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

Đồng chí Bùi Thanh Thùy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Giao Thủy cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an huyện thành lập các tổ tư vấn để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử tại những địa điểm đông người như khu vực chợ dân sinh, UBND các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện đã thành lập và duy trì 196 tổ công nghệ số cộng đồng với 1.073 thành viên, trong đó có 202 ĐVTN nắm vai trò chủ chốt. Ngoài ra vào Chủ nhật hàng tuần, đoàn viên các trường THPT trên địa bàn cũng nhiệt tình tham gia tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản VNeID tại các xóm, tổ dân phố. Nhiều địa bàn đặc thù có số người dân đi làm ăn xa đông như xã Giao Tiến, xã Hồng Thuận... phát huy sức trẻ của ĐVTN, cán bộ, đoàn viên trong huyện đã thực hiện tuyên truyền, vận động qua điện thoại để người dân đi làm ăn xa trên địa bàn hiểu những tiện ích và thực hiện cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản.

Được tham gia hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID cũng đã giúp nhiều bạn ĐVTN có thêm sự tự tin, chủ động, trách nhiệm với công việc và cộng đồng, xã hội. Đồng chí Lê Mạnh Hoạch, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Giao Tiến cho biết: “Các ĐVTN trong xã tích cực tham gia chiến dịch hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng trên địa bàn không kể ngày, đêm. Đối với người già yếu, ốm đau không đến các điểm nhà văn hóa được, lực lượng ĐVTN đi đến từng nhà, phối hợp cùng Công an tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng”. Bà Lê Thị Kim, xóm 7, xã Giao Tiến đã gần 70 tuổi, con cái đi làm ăn xa nên không nắm được thông tin về việc cài đặt ứng dụng định danh điện tử. Đoàn Thanh niên, Công an xã đã trực tiếp xuống gặp, hướng dẫn, hỗ trợ bà Kim cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản mức độ 1, mức độ 2. Bà Kim phấn khởi cho biết: “Do đã lớn tuổi nên tôi không am hiểu điện thoại công nghệ và sử dụng các ứng dụng cài đặt. Được các cháu đến tận nhà hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ tôi cài đặt ứng dụng định danh điện tử để tôi được hưởng quyền lợi của một công dân. Tôi rất vui khi thấy thế hệ trẻ nhiệt huyết, tích cực làm những việc vì cộng đồng”. Đến nay, đã có hơn 107 nghìn người dân huyện Giao Thủy được hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử, trong đó hơn 80 nghìn tài khoản được kích hoạt.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc triển khai các phong trào xung kích, công trình, phần việc thanh niên gắn với chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, sử dụng tài khoản định danh điện tử là một trong những nội dung và nhiệm vụ quan trọng. Đại úy Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Đoàn Thanh niên đã chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh đề xuất Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thành lập đoàn công tác “Thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh - Tiên phong chuyển đổi số”, xung kích tình nguyện tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia vào ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần, các ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật) trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian 3 tháng, từ 1-4 đến 20-6-2023, lực lượng Thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức hơn 40 buổi tình nguyện với tổng số hơn 2.000 lượt đoàn viên, hội viên tham gia; cài đặt, kích hoạt thành công hơn 40 nghìn tài khoản định danh điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Với sự tham gia tích cực của lực lượng ĐVTN đã góp phần cùng các ngành, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn, hoàn thành chỉ tiêu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Theo Diệu Linh (Báo Nam Định)