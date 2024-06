Lúc 17h00 ngày 25/6, Thép xanh Nam Định tiếp đón Khánh Hoà trên SVĐ Thiên Trường. Đây là trận đấu cuối cùng của đội bóng thành Nam trên sân nhà tại Night Wolf V-League 2023/24.

Để tri ân người hâm mộ, Thép xanh Nam Định quyết định thông báo mở cửa tự do các khán đài A5, A6, B, C, D. Nhằm tránh nguy cơ xảy ra tình trạng "vỡ sân", BTC sân Thiên Trường chủ động xây dựng kế hoạch, bổ sung các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên các khu vực khán đài, bên trong, bên ngoài sân để các trận đấu được diễn ra an toàn, văn minh.

Thép xanh Nam Định chạm tay vào cúp vô địch. Ảnh: S.N

Động thái mở cửa tự do một số khán đài cho các CĐV ngoài mục đích tri ân, Thép xanh Nam Định đang rất tự tin vào khả năng vô địch sớm trước 1 vòng đấu của đội bóng này.

Hiện tại, Thép xanh Nam Định đang tạm dẫn đầu với 47 điểm, tạo ra khoảng cách 4 điểm so với Bình Định. Trong khi đó, Khánh Hòa sớm nhận vé xuống hạng nên không còn nhiều động lực thi đấu. Chỉ cần giành trọn 3 điểm trận này, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ trở thành tân vương của V-League mà không cần quan tâm tới kết quả các trận còn lại.

Trong trường hợp hòa Khánh Hòa, Thép xanh Nam Định có 48 điểm. Đội bóng thành Nam vẫn vô địch sớm 1 vòng nếu Bình Định hòa hoặc thua trong chuyến làm khách trên sân của Bình Dương. Còn nếu Thép xanh Nam Định thua, ngôi vô địch được quyết định ở vòng 26 nếu Bình Định thắng Bình Dương.

CĐV Thép xanh Nam Định chờ đợi cúp vô địch suốt 39 năm. Ảnh: S.N

HLV Vũ Hồng Việt và các học trò đang rất tự tin sẽ bước lên ngôi vương ngay ở vòng đấu này. Họ và các CĐV Nam Định chờ đợi chức vô địch V-League suốt 39 năm qua.

Trong trường hợp Nam Định đăng quang sớm trước một vòng đấu, cúp vô địch được BTC trao cho đội bóng thành Nam ngay trên sân Thiên Trường dù mùa giải chưa kết thúc. Một lãnh đạo của VPF cho biết, phía Thép xanh Nam Định muốn được nâng cúp trên sân nhà nếu thắng Khánh Hòa, bởi vòng đấu cuối là chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam nên mất nhiều ý nghĩa.