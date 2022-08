Nam sinh 15 tuổi rơi từ tầng 26 khách sạn tử vong

Sáng nay (8/8), lãnh đạo phường Nghi Thu (TX Cửa Lò) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng 26 của một khách sạn xuống đất tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 7/8, nhiều người tá hoả phát hiện 1 thi thể không còn nguyên vẹn nằm trong khuôn viên Đoàn an điều dưỡng, trên đường Bình Minh (TX Cửa Lò).

Khu vực phát hiện thi thể nam sinh

Một số bộ phận của nạn nhân bị tách lìa - Ảnh: CTV

Nạn nhân sau đó được xác định là nam sinh SN 2007, đang học lớp 9, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TX Cửa Lò và Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra.

Lãnh đạo TX Cửa Lò cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã đến hiện trường kiểm tra và tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh, phối hợp điều tra nguyên nhân.

Hoà Bình