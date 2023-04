Sáng 9/4, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng CSGT- Công an tỉnh Long An đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, người dân sống, buôn bán ven Quốc lộ 1 (ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) nghe tiếng va chạm giao thông, khi ra hiện trường thì thấy một thanh niên nằm bất động cùng xe máy. Hiện trường vụ tai nạn. Nhận được tin báo, Công an xã Thạnh Đức, đội dân phòng ấp 2 của xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Cùng lúc này, xe cấp cứu của Bệnh viện Bến Lức đến cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Phòng CSGT- Công an tỉnh Long An cùng đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nạn nhân tên là T.C.M ( 22 tuổi, quê tỉnh Bến Tre). M. chạy xe máy 63B7-445... hướng từ TP.HCM về miền Tây, khi đến đoạn trên thì tự lao vào cột đèn chiếu sáng ven đường trên quốc lộ 1, dẫn đến tử vong. Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 8/4 Trước đó, cũng trên tuyến quốc lộ 1, vào lúc 21h45 ngày 8/4, ông Đ.T.T (50 tuổi, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) điều khiển xe máy BKS 62N1- 218... chạy theo hướng từ TP.HCM về Long An. Khi xe vừa xuống dốc cầu Bến Lức thì cũng tự té va chạm vào hành lang bảo vệ cầu Bến Lức, khiến ông T. bị thương rất nặng, được chuyển Bệnh viện Bến Lức cấp cứu. Sau đó, ông T. được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Theo PLO Hai vợ chồng tử vong vì tai nạn trên đường về quê Khoảng 19h30, ngày 8/4 tại Mê Linh, Hà Nội xảy ra tai nạn giữa xe đầu kéo BKS 88C 129.xx, kéo theo rơ moóc 88R- 003.xx và xe máy BKS 19S1- 349.xx khiến 2 người tử vong, thi thể không nguyên vẹn. Lật xe container, gãy cột điện, hơn 2.000 hộ dân bị mất điện Do phanh gấp, chiếc xe container bị lật ngang làm một cột điện bị gãy đổ. Sự cố khiến hơn 2.000 hộ dân mất điện.