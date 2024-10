Hôm nay (9/10), Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thành Vinh (23 tuổi, ngụ xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Lê Thành Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, tháng 4/2022, do muốn làm tài xế nhưng không phải thi sát hạch, Vinh tìm đến Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn tại phường Xuân An, TP Long Khánh, nhờ làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng C.

Sau khi có bằng lái giả, Vinh xin làm tài xế tại một đơn vị vận tải ở huyện Long Thành. Không nghi ngờ, chủ doanh nghiệp đã nhận Vinh vào làm việc.

Cuối năm 2023, khi điều khiển xe tải trên quốc lộ 51, do hệ thống phanh mất tác dụng, Vinh đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 4 ô tô khác. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nhiều phương tiện trị giá gần 1 tỷ đồng.

Sau khi điều tra làm rõ, cơ quan công an đã xác định Vinh đã sử dụng bằng lái giả để xin việc làm và gây ra vụ tai nạn trên.