Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Phạm Ngọc Hùng (SN 1992, trú tại thôn Cao Bạc Đoài, xóm 5, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 13h ngày 5/11, Đội CSGT Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Đội CSGT Công an quận Hải An tiến hành lập chốt kiểm tra chéo nồng độ cồn tại tuyến đường Phủ Thượng Đoạn thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Thời điểm trên, Hùng điều khiển xe máy BKS: 28N1-025.03 chở theo Nguyễn Xuân T. (SN 1992, trú cùng xã Nam Cao) đi trên đường Phủ Thượng Đoạn. Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, 2 thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga cố tình phóng nhanh, lạng lách, có ý định bỏ chạy.

Hiện trường nơi 2 CSGT bị đối tượng vi phạm tông xe. Ảnh: CACC

Sau đó, xe máy do Hùng điều khiển đã đâm vào 2 CSGT đang làm nhiệm vụ là Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Lê Doãn Minh.

Cú tông khiến 2 CSGT ngã ra đường và bị thương, được đưa vào Bệnh viện Công an TP Hải Phòng cấp cứu.

Thượng úy Thắng bị chấn thương ở chân phải, trầy xước cánh tay phải, sưng bả vai phải; còn Thiếu tá Minh bị bong gân chân trái.

Sáng nay, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 cán bộ chiến sĩ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ nêu trên.

Đại tá Bùi Trung Thành thăm hỏi, động viên chiến sĩ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Đại tá Bùi Trung Thành ghi nhận, đánh giá cao anh Thắng và anh Minh đã kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, có hành vi lạng lách đánh võng trên đường và manh động chống trả lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Công an quận Hải An làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.