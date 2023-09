Trưa ngày 16/9, anh Lò Văn Kia (22 tuổi, trú tại thôn Định Cậy, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) đi bộ ở khu vực cầu Gành, bắc qua sông Kôn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Không may, anh Kia bị rơi xuống sông do va chạm với tàu hỏa chạy tuyến Nam - Bắc.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực số 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy, 12 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện cứu nạn dưới nước đến hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, dòng chảy sông Kôn nguy hiểm và mực nước sâu nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng đã sử dụng áo phao, phao tròn, dây cứu người để tìm kiếm nạn nhân. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa nạn nhân lên bờ, tuy nhiên người này đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ.