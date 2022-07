'Nàng thơ đời đầu Đen Vâu' kết hợp producer tỷ view trong MV ma mị

Ca khúc Anh ơi có biết được Hoaprox và Linh Cáo ấp ủ trong 3 năm. Sau 2 lần trì hoãn quay MV vì dịch Covid-19, cuối cùng MV chính thức ra mắt người yêu nhạc.

Hoaprox pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc như dream pop, future bass, trap… vào bản phối Anh ơi có biết. Sản phẩm đưa người nghe vào không gian mờ ảo, ma mị của dream pop trước khi đẩy tiết tấu lên cao trào bằng nhiều tầng thanh âm điện tử.

Hoaprox và Linh Cáo.

Nhà sản xuất âm nhạc gen Z thích giai điệu bài Anh ơi có biết sáng tác bởi Linh Cáo ngay từ lần đầu nghe. Vì thế, anh dành 3 năm tạo ra nhạc nền nâng đỡ cho giai điệu bài hát, thậm chí từ bỏ phong cách "thả drop" đặc trưng của mình vì bài này.

Về phía Linh Cáo, cô cho hay: "Khi nghe bản phối của Hoaprox, tôi tự nhủ không thể có bản phối tốt hơn". Ca sĩ quyết tâm đồng hành cùng Hoaprox vượt qua khó khăn để đưa sản phẩm hoàn thiện đến công chúng.

Linh Cáo sáng tác bài Anh ơi có biết năm 2019 khi yêu đơn phương một chàng trai ở xa. Bài hát ra đời cũng là lúc mối tình đơn phương kết thúc.

“Bài hát được viết ra từ cảm xúc thật nên tôi đầu tư ca từ rất kỹ. Tôi đã cố gắng tìm những từ đắt nhất, viết các đoạn verse không lặp lại, thể hiện sự chỉn chu đến khán giả của mình", ca sĩ nói.

MV nhuốm màu ma mị.

MV Anh ơi có biết kể về câu chuyện ma mị do Hoaprox, Linh Cáo và Đặng Minh thể hiện. Theo đó, Linh Cáo và Đặng Minh bị Hoaprox dẫn dụ vào một căn biệt thự bỏ hoang, thực hiện những nghi thức kỳ quái bằng âm nhạc điện tử. Kết MV, tất cả chỉ là giấc mơ của Linh Cáo.

Sản phẩm đánh dấu bước ngoặt mới cho cả Hoaprox và Linh Cáo. Sau nhiều năm, anh mới lại kết hợp với một giọng ca nữ.

Hoaprox tên thật Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1997, là một trong những producer nổi bật của thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại. Anh từng ghi dấu ấn âm nhạc đến khán giả trong nước và quốc tế qua các bài EDM như Ngẫu hứng, With you, I can't find you,.... Trong đó, bài Ngẫu hứng thu về hơn 2 tỷ lượt nghe.

Sau đó, nhà sản xuất gen Z ký hợp đồng phát hành sản phẩm ở những hãng đĩa hàng đầu của dòng EDM như Spinnin' Records (Hà Lan), Monstercat (Canada) và Universal Music (Pháp). Trang MixMag Asia gọi Hoaprox là “Cậu bé vàng của EDM Việt Nam”.

Linh Cáo tên thật Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1990, nổi lên từ underground. Cô được khán giả ưu ái gọi là "Nàng thơ Đen Vâu đời đầu" sau khi kết hợp nam rapper trong bài hit Đưa nhau đi trốn. Sản phẩm khiến Đen Vâu từ bỏ suy nghĩ nghỉ làm nhạc, đồng thời khiến người yêu nhạc biết đến Linh Cáo rộng rãi.

Trích đoạn MV 'Anh ơi có biết' - Linh Cáo ft Hoaprox