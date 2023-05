Sau Lọ Lem (2015), Người đẹp và quái vật (2017) hay Hoa Mộc Lan (2020), Nàng tiên cá (2023) trở thành công chúa Disney tiếp theo có hành trình phiêu lưu trên màn ảnh rộng. Bộ phim chiêu đãi người xem bằng đại tiệc âm nhạc và hình ảnh.

Những ca khúc thân quen và kinh điển từng “gây sốt” trong bản hoạt hình 1989 như Part of Your World, Under the Sea… được tái hiện một cách tươi mới, sôi động mà vẫn giữ được tinh thần như trước đây.

The Little Mermaid (Nàng tiên cá) ra rạp từ 26/5.

Sức ảnh hưởng quá lớn từ bản hoạt hình là thách thức cho bất cứ đạo diễn nào muốn thực hiện Nàng tiên cá trên màn ảnh rộng và đạo diễn Rob Marshall với nhiều bộ phim ca nhạc đình đám đã không làm khán giả thất vọng.

Vấn đề gây tranh cãi nhất kể từ lúc công bố diễn viên tới khi phim ra mắt là vai nữ chính Halle Bailey. Hầu hết cho rằng ngoại hình của cô không xứng để đóng vai Nàng tiên cá.

Tạo hình nàng tiên cá Ariel trong phim.

Ngay khi Disney công bố Teaser Trailer, Nàng tiên cá nhận về hơn 1,5 triệu lượt không thích. Hình ảnh nàng tiên cá phá vỡ chuẩn mực thông thường khiến bộ phim gây tranh cãi dữ dội. Tác phẩm cũng nhận ý kiến trái chiều từ giới phê bình sau những suất chiếu ra mắt.

Tuy nhiên, rất nhiều cây bút phải thừa nhận Halle Bailey là điểm sáng của phim, từ diễn xuất tới giọng hát, dù cô không sở hữu ngoại hình bắt mắt và lộng lẫy. Nữ diễn viên da màu sinh năm 2000 mang đến hình ảnh một nàng tiên cá mạnh mẽ, ưa khám phá và cũng phá vỡ mọi nguyên tắc.

Halle Bailey gây tranh cãi bởi ngoại hình nhưng ăn điểm diễn xuất và giọng hát.

“Tôi thích Bailey trong vai Ariel, giọng hát quá hay. Nó khiến tôi có thể tha thứ cho mọi sai sót của phim. Cô ấy thật sự rất tuyệt", cây viết Rachel Wagner đánh giá. Đạo diễn Rob Marshall hẳn có lý do để chọn Halle Bailey vào vai nàng tiên cá Ariel bất chấp mọi chỉ trích, đặc biệt là giọng hát tuyệt vời. Dù chưa thể thoát được cái bóng từ phiên bản hoạt hình nhưng Nàng tiên cá được đánh giá là một trong những phim người đóng ấn tượng nhất của Disney.

Cảnh quay lung linh trên phim.

Tuy không thể sánh với Avatar nhưng thế giới dưới đại dương hiện lên trên phim rất sống động nhờ kỹ xảo ấn tượng. Đặc biệt, tạo hình màu sắc và cuốn hút của những nàng tiên cá gây hiệu ứng mạnh về thị giác. Chiếc áo của vua Triton do ngôi sao từng đoạt giải Oscar Javier Bardem thủ vai cũng được thiết kế vô cùng bắt mắt.

Javier Bardem trong vai vua Triton.

Vai phản diện Ursula của Melissa McCarthy là một điểm sáng của phim dù thời lượng không nhiều nhưng đôi khi lấn át cả nữ chính.

Phù thủy Ursula do Melissa McCarthy thủ vai cũng là điểm nhấn của 'Nàng tiên cá'.

Dù gây tranh cãi nhưng chắc chắn bộ phim vẫn hút lượng lớn khán giả đến rạp. Nữ chính càng bị chỉ trích, gây tranh cãi thì càng khiến người xem tò mò. Phim sẽ công chiếu toàn cầu từ 26/5.