Mega Sale 6.6 là chương trình siêu khuyến mãi với hàng nghìn phiếu giảm giá, phiếu quà tặng và trò chơi nhận thưởng, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho du khách du lịch trong và ngoài nước với ngân sách tiết kiệm.

Trong sự kiện Mega Sale 6.6, du khách sẽ được tận hưởng vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Chương trình khuyến mãi bao gồm: mua 1 tặng 1 cho vé máy bay, nơi lưu trú, hoạt động du lịch, vé xe buýt và nhiều dịch vụ khác. Với sự tham gia của hàng ngàn đối tác, Mega Sale là cơ hội “vàng” để du khách săn tìm những mức giá dịch vụ hấp dẫn. Dù là đặt chỗ cho chuyến du lịch mơ ước, hay bắt đầu một chuyến đi ngẫu hững, du khách đều có thể tận dụng tối đa sự kiện này để lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hè tiết kiệm và đáng nhớ.

Bên cạnh ưu đãi mua 1 tặng 1, từ ngày 28/5/2024 - 7/6/2024, Traveloka sẽ giới thiệu nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch. Trong khuôn khổ chương trình, người dùng có thể tham gia trò chơi "Săn ngọc đổi thưởng" đầy thú vị, bắt đầu từ ngày 21/5. Người tham gia có cơ hội săn được hàng ngàn voucher đồng thời tranh giải thưởng lớn là 20 triệu điểm Traveloka.

Cũng trong dịp sale 6.6 này, Traveloka còn tung ra hàng ngàn coupon với tổng trị giá hơn 1,5 triệu đồng. 6.666 người chi tiêu nhiều nhất trong chiến dịch sẽ nhận được các phần thưởng giá trị như: voucher Phú Nhuận Jewelry trị giá 5 triệu đồng, miễn phí vé máy bay T'way & Vietnam Airlines, voucher nghỉ dưỡng miễn phí khách sạn 4 - 5 sao New World Phú Quốc resort, Le Palmier Hồ Tràm, Potique Hotel Nha Trang, Sim Gohub quốc tế 4G, xe buýt Hop on hop off và hàng nghìn coupon Xanh SM.

Với các tính năng như dễ dàng đổi ngày bay/ khách sạn, hoàn tiền thuận tiện và đa dạng phương thức thanh toán, Traveloka đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm đặt phòng suôn sẻ, biến Mega Sale 6.6 trở thành cơ hội tuyệt vời để tận hưởng chuyến đi mùa hè.

Chương trình Mega Sale 6.6 thể hiện cam kết của Traveloka trong việc không ngừng nỗ lực đổi mới để hoạt động tại thị trường Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm của Traveloka. Chương trình cũng mong muốn góp phần vào quá trình chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam, cũng như góp phần vào việc quảng bá du lịch Việt, tiến tới đạt mục tiêu đạt 110 triệu lượt khách du lịch nội địa và 18 triệu khách quốc tế năm nay.

Ông Iko Putera - Giám đốc mảng vận chuyển Traveloka cho biết: “Mega sale 6.6 là một trong những sáng kiến Traveloka để mang đến cho du khách cơ hội du lịch khắp đất nước cũng như trên toàn thế giới. Chương trình siêu khuyến mãi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng tiếp cận với các hành trình du lịch. Điều này thể hiện cam kết của Traveloka trong việc khơi dậy đam mê du lịch cũng như làm cho việc du lịch trở nên dễ dàng hơn với du khách. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện mối quan hệ rộng lớn và bền chặt của nền tảng với các đối tác trong ngành du lịch. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới đối tác này nhằm mang đến cho du khách càng ngày càng nhiều ưu đãi”.

Đại sứ thương hiệu Traveloka tại Việt Nam, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: “Ngọc thấy rằng sự kiện này là một cơ hội tuyệt vời dành cho khách hàng của Traveloka. Mega 6.6 cũng như các tính năng công nghệ hiện đại của Traveloka sẽ giúp việc đi du lịch trở nên liền mạch và dễ dàng hơn bao giờ hết, phục vụ được nhu cầu du lịch đang ngày càng tăng của các bạn trẻ. Ngọc là “fan cứng" của du lịch bao năm nay rồi và trên hành trình đó không thể thiếu sự ủng hộ và hợp tác của Traveloka. Mặc dù, việc học tập và lịch trình bận rộn, nhưng mà Mega 6.6 hoành tráng thế này thì Ngọc nhất định phải canh giờ để “săn deal” thôi. Các bạn “săn” cùng Ngọc nhé!”.

Bích Đào