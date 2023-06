Xây dựng thương hiệu “nhà phát triển BĐS thế hệ mới”

Theo số liệu 5 năm gần đây của Bộ Xây dựng, mỗi năm có tới gần 300.000 giao dịch bất động sản (BĐS) ở tất cả phân khúc: từ nghỉ dưỡng, chung cư tới nhà ở, đất nền... Con số này chứng minh nhu cầu đầu tư vào BĐS của người Việt rất lớn. Tuy nhiên, thời gian qua thị trường BĐS đã có sự biến động theo hướng chắt lọc hơn. Một sản phẩm BĐS được đánh giá có tiềm năng khi đáp ứng tiêu chí: có giá trị thực và có giá trị gia tăng bền vững.

Để đáp ứng được cả hai tiêu chí này, dự án BĐS đó sẽ cần có rất nhiều yếu tố, từ ý tưởng concept, chất lượng sản phẩm, tiện ích điểm nhấn đến tiến độ thi công. Trong đó, một yếu tố quan trọng là dự án BĐS đảm bảo được giá trị khai thác (kinh doanh - lưu trú - cho thuê) ngay sau khi bàn giao, giúp gia tăng giá trị cho chủ sở hữu.

Hướng tới điều này, cùng mục tiêu trở thành một “nhà phát triển BĐS thế hệ mới”, NewstarGroup lựa chọn những vùng đất mới giàu tiềm năng và mang đến cho vùng đất đó những sản phẩm với chuỗi giá trị khác biệt.

Thị trường BĐS phát triển theo hướng chắt lọc và chú trọng sự bền vững

Theo đại diện doanh nghiệp, với bề dày hơn 10 năm thành lập, NewstarGroup hiện đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, bao gồm: dịch vụ quản lý khách sạn (NewstarHospitality), du lịch lữ hành (NewstarTourist), dịch vụ ăn uống (Newstar F&B), dịch vụ tư vấn phát triển dự án, nghiên cứu thị trường, quản lý bán hàng và phân phối (NewstarHomes & NewstarLand)… NewstarGroup hiện có bộ máy nhân sự và các phòng ban chuyên trách theo từng nhánh nhỏ trong hệ sinh thái luôn đảm bảo phối hợp nhịp nhàng.

“Nguồn lực nhân sự của chúng tôi đều là những cán bộ/chuyên viên cấp cao, có đủ năng lực trình độ đáp ứng công việc. Tất cả được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực BĐS, tạo nên một khối thống nhất với đội ngũ chuyên viên kinh doanh nhiệt huyết và chuyên nghiệp” - đại diện NewstarGroup cho biết.

Bên cạnh đó, các dự án do đơn vị này phát triển đều hướng đến các tiêu chí như: hạ tầng phát triển, quy hoạch đồng bộ, thiết kế cảnh quan, tiện ích hiện đại, môi trường sống xanh, giao hoà cùng thiên nhiên và đóng góp lợi ích cho địa phương tại nơi xây dựng dự án.

Nhân sự được coi là tài sản đặc biệt trong hoạt động phát triển của NewstarGroup

Khơi dậy tiềm năng những “vùng đất mới”

Cùng với xu hướng phát triển của xã hội, những vùng đất mới giàu tiềm năng du lịch, những thành phố cửa khẩu hoặc thủ phủ khu công nghiệp có hạ tầng phát triển, quy hoạch đồng bộ có nhiều điều kiện để phát triển bền vững (kinh doanh, du lịch, an cư). Đây cũng là lý do NewstarGroup lựa chọn những vùng đất mới để phát triển. Điển hình là hai dự án: New Vegas tại Hà Tiên (Kiên Giang) và New Orchard, Sông Công (Thái Nguyên).

New Vegas là khu đô thị thương mại bên biển tại thành phố cửa khẩu Hà Tiên. Dự án sở hữu vị trí mặt biển, kết hợp những công trình điểm nhấn theo cảm hứng của thành phố Las Vegas như: công viên nghệ thuật San Hô, quảng trường Cá Heo, đại lộ trình diễn ánh sáng và âm nhạc New Vegas Boulevard... Nhờ vậy, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường phía Tây Nam Bộ và góp phần giúp du lịch Hà Tiên bùng nổ.

Dự án New Vegas & New Orchard được phát triển bởi NewstarGroup. Ảnh phối cảnh

Còn tại New Orchard - dự án vừa được NewstarGroup ra mắt thị trường với điểm nhấn chính là lợi thế vị trí ngay trên đường Cách Mạng Tháng Tám - tuyến phố thương mại đắt giá nằm tại lõi trung tâm thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Kề cận các khu công nghiệp lớn với nhiều chuyên gia nước ngoài, cán bộ, kỹ sư có thu nhập cao và nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp, New Orchard đem lại tiềm năng kinh doanh dịch vụ như ẩm thực, thời trang, lưu niệm… và khả năng cho thuê, kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Bằng sự đầu tư nghiêm túc cùng nguồn lực nội tại, các dự án do NewstarGroup phát triển hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến xứng tầm, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư thịnh vượng.

