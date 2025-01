Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean (Ocean International Lantern Festival) chính thức khai mạc tối 18/1 và sẽ kéo dài tới 6/3 tại Ocean City.

Điểm nhấn lễ khai mạc là màn công bố kết quả Cuộc thi thiết kế đèn lồng quốc tế. Đây là cuộc thi thiết kế đèn lồng quy mô quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nghệ nhân xuất sắc nhất đến từ các vùng văn hóa đèn lồng lớn nhất thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm Hồn thiêng đất Việt - The Sacred Soul of Vietnam (đội Hội An Craft, Việt Nam), giải Nhì cho tác phẩm Thần may mắn - Qilin (tác giả Seo Deok Hwan, Hàn Quốc), giải Ba cho tác phẩm Long phượng sum vầy - Reunion of the dragon and the phoenix (đội Sắc màu cuộc sống, Việt Nam), 3 giải Khuyến khích được trao tác phẩm: Lạc Long Quân trở về - Lac Long Quan returns (đội Sắc màu thành Tuyên, Việt Nam); Đôi cánh tương lai - Wings of Future (tác giả Shuixiu Gong China); Lễ tế Sajik & Nongak (tác giả Lee Sang Moo, Hàn Quốc).

Tác phẩm "Hồn thiêng đất Việt".

Tác phẩm "Lạc Long Quân trở về".

Tác phẩm "Long phượng sum vầy".

Tác phẩm "Đôi cánh tương lai".

Tác phẩm "Lễ tế Sajik & Nongak".

Bà Chen Jia, Giám đốc Văn hóa Yuyuan INC, thành viên Ban giám khảo, đánh giá các nghệ nhân Hội An đã thổi hồn văn hóa, lịch sử lâu đời của Việt Nam vào tác phẩm đèn lồng, dùng nghệ thuật ánh sáng để truyền tải tình yêu và niềm tự hào về lịch sử của dân tộc cũng như tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam. "Tác phẩm cho thấy tính sáng tạo rất cao của các nghệ nhân Việt Nam khi sử dụng loại vật liệu thân thiện môi trường, là vỏ dừa nước, để tạo nên một tuyệt tác nghệ thuật. Với vật liệu đặc biệt này vào ban ngày, ngay cả khi chưa lên đèn, đây vẫn là một tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh. Buổi tối khi được thắp sáng, đây lại trở thành một tác phẩm điêu khắc, với ngôn ngữ chạm trổ tinh tế, mang đến cho người xem hai sắc thái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều phương thức sáng tạo trong nghệ thuật đèn lồng trên thế giới nhưng sáng tạo theo cách của nghệ nhân Việt Nam lần đầu chúng tôi được chứng kiến. Đây cũng là điều làm lay động trái tim của các thành viên Ban giám khảo”, bà Chen Jia nhấn mạnh.

Ảnh: BTC