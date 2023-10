Tính đến hết quý II/2023, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của SHB đạt hơn 6.084 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu về quy mô của SHB đạt tăng trưởng tốt. Tổng tài sản SHB đạt 585 nghìn tỷ đồng, tăng 6,21% so với đầu năm, vốn tự có đạt 66 nghìn tỷ đồng. Huy động từ thị trường I của SHB đạt tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng 13,7% so với đầu năm, đạt 465 nghìn tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 424 nghìn tỷ đồng.

Vừa qua, SHB đã hoàn tất phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 36.194 tỷ đồng, vững vàng vị thế Top 4 NHTMCP tư nhân về vốn điều lệ.

Với nền tảng công nghệ và tiềm lực tài chính vững mạnh, SHB đang triển khai nhiều dự án chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ thông tin, góp phần tạo động lực tối ưu hóa quy trình vận hành và tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, gia tăng hiệu quả trong phát triển dịch vụ và chiến lược ngân hàng bán lẻ hiện đại.

2023 đánh dấu 30 năm SHB đồng hành, phát triển cùng đất nước. Đây cũng là thời điểm ngân hàng triển khai công tác chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực nội tại, mở rộng hệ thống với mục tiêu quyết liệt hiện thực hóa định hướng chiến lược 2022-2027, trong đó sớm đưa SHB trở thành Ngân hàng hiệu quả nhất, ngân hàng số được yêu thích nhất và trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực.