Ngân hàng UOB Việt Nam tung gói vay mua nhà lãi suất 0%

“Gỡ khó” cho người mua dự án tiềm năng tại Phú Mỹ Hưng­

Sau dịch Covid, hàng loạt dự án được mở bán đáp ứng nhu cầu mua nhà của khách hàng. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, dù muốn sở hữu một căn hộ rộng rãi, nhiều tiện nghi, nhưng với diễn biến của dịch bệnh trong hơn 2 năm vừa qua, tâm lý của người mua nhà tại Việt Nam đã phần nào có sự thay đổi.

Người dân bắt đầu nghiêng nhiều hơn về sự phòng bị và tìm kiếm một giải pháp tài chính hiệu quả hơn là dồn hết toàn bộ vốn liếng hiện có để mua nhà. Một trong số đó chính là sử dụng các gói vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài. Với thực tế hiện nay, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc tìm đến các gói vay mua nhà từ phía ngân hàng là giải pháp khá phù hợp và hiệu quả lúc này.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế bằng việc tung ra hàng loạt gói vay ưu đãi lãi suất thấp.

“Đòn bẩy” tài chính cho người mua nhà

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc và hạn chế của những gói vay của ngân hàng dành cho khách mua nhà, Ngân hàng UOB Việt Nam ra mắt các gói vay không chỉ mang đến lãi suất cạnh tranh, linh hoạt về thời gian mà còn nhiều lợi ích vượt trội dành cho khách hàng mua nhà dự án tại Phú Mỹ Hưng.

Theo đó, ngày 16/4 Ngân hàng UOB Việt Nam và Phú Mỹ Hưng ký biên bản ghi nhớ hợp tác mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng có nhu cầu mua nhà tại đây. Ngân hàng UOB Việt Nam đưa ra 3 gói vay dành cho khách hàng như gói vay 0% áp dụng đến khi giao nhà, gói HomeStar với lãi suất 0% trên tối đa 50% vốn vay và gói lãi suất đặc biệt.

Các gói vay tại UOB có thời hạn vay lên đến 30 năm, tỷ lệ cho vay đến 80% giá trị tài sản dành cho khách hàng mua nhà dự án Phú Mỹ Hưng

Đáng chú ý, khác với những gói vay đã được triển khai tại ngân hàng khác, gói vay tại Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ có thời hạn vay đến 30 năm, tỷ lệ cho vay đến 80% giá trị tài sản dành cho khách hàng mua nhà dự án Phú Mỹ Hưng.

Chia sẻ trong buổi lễ ký kết, ông Fred Lim, Giám đốc cấp cao, Khối Ngân hàng Bán lẻ, nhấn mạnh sự hợp tác tốt đẹp giữa Ngân hàng UOB Việt Nam và chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, “Ngân hàng UOB Việt Nam đã đồng hành xuyên suốt cho nhiều dự án của Phú Mỹ Hưng như: dự án The Ascentia, dự án Cardinal Court, dự án Midtown - The Peak, đây là minh chứng cho việc ngân hàng đã và đang cung cấp thêm cho khách hàng sự lựa chọn tốt khi an cư tại Phú Mỹ Hưng. Chúng tôi cam kết giúp người dân Việt Nam hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà và đạt được những khát vọng trong cuộc sống”.

Dự án Midtown - The Peak của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Nguồn: Phú Mỹ Hưng

Dự án The Ascentia của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Nguồn: Phú Mỹ Hưng

Được biết, đến thời điểm hiện tại, ngân hàng UOB Việt Nam là ngân hàng tiên phong sở hữu ứng dụng trực tuyến hỗ trợ đại lý, cung cấp gói lãi suất tốt nhất trên thị trườngcạnh tranh, có tỷ lệ cho vay trên trị giá tài sản và thời hạn vay tốt nhấtlâu dài và đặc biệt là ngân hàng tiên phong áp dụng phương thức linh hoạt để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.

Trong tháng 4/2022 dự án căn hộ The Ascentia được chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng hoàn thành vàtriển khai “chìa khóa trao tay” cho cư dân. The Ascentia “Nơi khởi nguồn cuộc sống thăng hoa và thịnh vượng” là một sản phẩm chuẩn mực sống mới cho phong cách sống hiện đại, đẳng cấp tại khu vực Phú Mỹ Hưng, tọa lạc tại vị trí đắt giá trên trục đường thương mại Nguyễn Lương Bằng, Quận 7.

Ngân hàng UOB Việt Nam luôn đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng - chủ đầu tư uy tín trong nhiều năm luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án để giúp hành trình sở hữu căn hộ cao cấp của khách hàng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn.

