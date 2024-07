Người dân nộp thuế dễ dàng mọi lúc

Thông tin từ Cục thuế tỉnh Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 14.014 cá nhân và hộ kinh doanh đã nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile với số tiền 41,4 tỷ đồng.

Để hỗ trợ cho người nộp thuế cá nhân, từ năm 2022, UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ thị về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile). Tính từ tháng 12/2022 đến nay, Cục Thuế tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho 44.967 cá nhân và hộ kinh doanh.

Như trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (Bình Định), tất cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đều thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử.

Có nhiều hình thức nộp thuế điện tử, gồm: Nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (eTax, eTax Mobile); Thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử qua các dịch vụ ngân hàng (Smart Banking) hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại để được hỗ trợ nộp thuế.

Trong đó, nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile (ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh) là phương thức tiện ích hàng đầu. Bên cạnh việc nộp thuế, ứng dụng eTax Mobile còn hỗ trợ hộ kinh doanh tra cứu được các nghĩa vụ thuế (kể cả thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ,...), chứng từ nộp thuế.

Người nộp thuế có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet; không phải đến trực tiếp tại kho bạc hay ngân hàng mà vẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế nhanh chóng, chính xác.

Việc ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế đã giúp Cục Thuế Bình Định tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bình Định thu được 6.022 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán Bộ Tài chính giao, 42,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tăng 29,9% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất thu được 3.626 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong số 17 khoản thu, có 10 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Xét về địa bàn, có một số địa phương có số thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Chi cục thuế khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh tăng 99,8%; TP Quy Nhơn tăng 95,7%; Hoài Nhơn - Hoài Ân - An Lão tăng 89,1%...

Cách làm hay, sáng tạo

Trong 6 tháng qua, ngành Thuế Bình Định đã tập trung thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế. Công tác hoàn thuế được giải quyết nhanh gọn; công tác thanh kiểm tra được thực hiện đồng bộ, phát hiện và xử lý truy thu nhiều vụ vi phạm trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo sự công bằng giữa người nộp thuế.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền hỗ trợ được chuyển đổi số mạnh mẽ. Cục Thuế Bình Định đang thúc đẩy công tác tuyên truyền, hỗ trợ trên các nền tảng xã hội của Cục Thuế như: Cổng giao tiếp Biditax.vn, fanpage, Zalo, Youtube. Đến tháng 6/2024 trang Fanpage của Cục Thuế đã vượt Cục Thuế Hà Nội và xếp thứ 2 về lượt người theo dõi (10,5 nghìn người).

Trên trang Fanpage Cục Thuế Bình Định, các bài đăng đều có lượt tương tác tốt. Những bình luận của người dân được Cục Thuế giải đáp nhanh chóng

Những câu hỏi vướng mắc của người nộp thuế sẽ được trả lời trực tuyến theo nguyên tắc 24]/7 và theo chuẩn dịch vụ hỗ trợ thuế 5 sao. Kết quả hỏi- đáp trực tuyến hàng ngày được biên tập thành Sổ nhật ký, neo trên trang Fanpage và Cổng giao tiếp để người nộp thuế dễ dàng tham khảo và áp dụng.

Theo Cục Thuế Bình Định, việc tương tác với người nộp thuế trên các nền tảng số, giúp cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh và hiệu quả hơn chính sách thuế, từ đó tạo sự đồng thuận, nâng cao tinh thần chấp hành và thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Bình Định cho biết, trong 6 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ người nộp thuế, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho tăng thu ngân sách; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; các đơn vị chú trọng công tác chuẩn hóa mã số thuế cá nhân.

Bên cạnh đó, hoàn thành kế hoạch hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường chống thất thu trên các lĩnh vực thương mại điện tử, lưu trú, ăn uống giải khát, khai thác tài nguyên khoáng sản. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người nộp thuế…

Diệu Thùy