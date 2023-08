Từ 15/8, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), người đến làm thủ tục đăng ký mới phương tiện có mặt tại cơ sở này từ sớm.

Về thủ tục đăng ký mới, cấp biển số định danh không có nhiều thay đổi so với Thông tư 58/2020 trước đây.

Anh Phạm Quốc Quân (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, được đăng ký biển số định danh sớm tôi thấy rất thuận tiện. Đặc biệt là biển số sẽ gắn với cá nhân nên bản thân có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông.

Còn tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ sở số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), số lượng người dân đến đăng ký mới, làm thủ tục cấp biển số cũng đông. Nhiều người đã quyết định đến làm thủ tục từ hôm trước để sáng sớm hôm nay (15/8) được cấp biển số định danh.

Anh Vũ Hải Đăng (Ba Đình, Hà Nội) là người đầu tiên được cấp biển số định danh tại cơ sở đăng ký số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội).

"Từ ngày 14/8, tôi đã hoàn tất các thủ tục trên Cổng dịch vụ công để hôm nay đến bấm biển số định danh theo Thông tư mới. Các thủ tục được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi cho người dân", anh Hải Đăng cho biết.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên áp dụng hệ thống đăng ký mới và hoàn toàn thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công nên đã xảy ra hiện tượng nghẽn mạng và phát sinh một số lỗi nhỏ.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, làm nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Thông tư 24/2023 đảm bảo được 3 điểm mới so với thông tư trước đây.

Thứ nhất, mỗi người dân có số định danh cá nhân để gắn với biển số xe của mình. Thông qua đó nâng cao được quyền của chủ phương tiện, nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông và phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Thứ hai, người dân có thể đăng ký xe ở cư trú (thường trú, tạm trú). Tức là người người dân có căn cước công dân đều có thể đăng ký xe.

Thứ ba, đó là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, Bộ Công an đã tiến hành số hóa hồ sơ. Khi người dân mua bán, sang tên chuyển chủ thì đều có dữ liệu hồ sơ điện tử, việc thực hiện thủ tục được nhanh chóng.