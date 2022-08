Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, qua ngày đầu tiên triển khai chỉ thu phí tự động cả 4 tuyến cao tốc của VEC gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho thấy, lượng phương tiện chưa đủ điều kiện qua trạm còn chiếm tỷ lệ lớn.

Tại một số thời điểm còn xảy ra tình trạng ùn tắc do lưu lượng lưu thông còn chậm, nhất là 2 tuyến có lưu lượng xe lớn như Pháp Vân - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai ùn ứ ở đầu vào

Ông Nhi nói rõ, có 4 nguyên nhân dẫn đến việc thu phí ETC tại các tuyến cao tốc của VEC chưa thể nhanh, thông thoáng như kỳ vọng.

Thứ nhất, do có khá nhiều phương tiện lần đầu sử dụng dịch vụ ETC đi vào cao tốc nên chưa quen, chủ phương tiện còn lưỡng lự khi đi qua trạm thu phí.

Thứ hai, do số lượng xe dán thẻ tại các địa phương, đặc biệt là ở khu vực phía Nam, các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Bắc còn thấp nên khi xe đi qua trạm vẫn mất thời gian xử lý. Các xe này muốn đi tiếp trên cao tốc thì phải dừng lại dán thẻ và hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản nên ùn ứ tại trạm thu phí.

Nhưng thông thoáng ở đầu ra

Ngoài ra, số xe đã dán thẻ nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông nên phải hướng dẫn cũng gây kéo dài thời gian xử lý tại trạm thu phí. Tại một số nơi không có nhân viên hướng dẫn nạp tiền cũng gây bức xúc cho tài xế như tại cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cuối cùng, để xử lý xe đầu vào trạm thu phí mất ít thời gian hơn xử lý phương tiện đầu ra, do vậy đơn vị vận hành kiên quyết xử lý đầu vào để giảm thiểu thời gian xử lý nhanh nhất.

“Một xe nếu xử lý đầu vào chỉ mất 1/6 thời gian so với xử lý đầu ra. Do vậy, việc xử lý các xe chưa đủ điều kiện thu phí ETC ở đầu vào sẽ giảm được ùn ứ xe đầu ra. Việc ùn ứ 500 – 600m ở đầu vào sẽ không chỉ xảy ra trong ngày hôm nay mà những ngày sắp tới sẽ vẫn còn”, ông Nhi nói.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc tại một số thời điểm do nhiều xe chưa dán thẻ, hoặc đã dán nhưng tài khoản không đủ tiền nên không qua được trạm thu phí ( Ảnh: Như Sỹ)

Báo cáo Bộ GTVT về công tác thu phí ETC tại các tuyến cao tốc ngày 1/8, Tổng cục Đường bộ cho biết, công tác vận hành thu phí ETC tại các tuyến cao tốc trong ngày đầu cơ bản ổn định.

Tại một số trạm thu phí, ở đầu vào các tuyến cao tốc, đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ do có nhiều phương tiện vào tuyến chưa dán thẻ đầu cuối hoặc đã dán thẻ nhưng không có tiền trong tài khoản giao thông.

Tuy nhiên, do các trường hợp này đã được dự kiến trong phương án xử lý tình huống sự cố và diễn tập trước nên đơn vị vận hành tại trạm đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Theo các cơ quan chức năng, trong ngày đầu cao tốc chỉ thu phí tự động không dừng, đơn vị vận hành thu phí vẫn giải quyết cho qua trạm với các trường hợp xe không dán thẻ, hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để giảm ùn ứ tại trạm thu phí. Tuy nhiên, từ ngày 2/8 sẽ kiên quyết từ chối xe không đủ điều kiện thu phí tự động trên các tuyến cao tốc.