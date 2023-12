Catalin Chitu - người nước ngoài duy nhất giành giải Nhì với tác phẩm Skyscraper Shrouded in Clouds chia sẻ: Tôi chụp ảnh này năm 2021, khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra, cả thành phố giãn cách. Sau cơn mưa, tôi nhìn ra ngoài thấy cả toà nhà chọc trời như trôi trong mây, rất ấn tượng. Biết tới cuộc thi thông qua báo chí và mở rộng cho cả người nước ngoài, nội dung mang ý nghĩa tích cực, lan toả hình ảnh Việt Nam hạnh phúc nên tôi nghĩ tại sao mình không thử tham gia. Thông điệp của bức ảnh không có gì to tát, chỉ là cảm xúc nhất thời từ góc nhìn của một người nước ngoài ở Việt Nam 14 năm, chủ yếu sống tại TP.HCM. Tôi cảm nhận Việt Nam là quốc gia tuyệt vời, chắc chắn người dân ở đây rất hạnh phúc, đất nước yên bình, chiến tranh đã qua, con người cởi mở, đồ ăn tuyệt ngon. Vì thế chẳng có lý do gì người Việt Nam không hạnh phúc. Blogger Hoàng Nam: Là một người làm về nội dung số, tôi thấy bất ngờ và vui khi công việc của những người tạm gọi là sáng tạo tự do được quan tâm. Giải thưởng là sự ghi nhận, động viên tinh thần và thôi thúc chúng tôi sáng tạo hơn nữa. Các cuộc thi ảnh thường hay có sự sắp đặt, nhưng riêng cuộc thi này tôi thấy đúng tinh thần của niềm hạnh phúc tự nhiên, giản dị, tích cực, rạng rỡ. Trong vài năm trở lại đây, tôi thấy nhiều bạn trẻ có “cuộc cách mạng” thích xê dịch, khám phá chính đất nước Việt Nam và mê chụp ảnh. Những bức hình gửi về cuộc thi Happy Vietnam sẽ khiến các bạn tích cực tham gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hơn nữa. Ngắm nhìn những bức ảnh trong triển lãm, tôi thấy có cảm xúc cộng hưởng với tác giả, chắc chắn tôi sẽ lan toả điều đó trên trang cá nhân của mình.