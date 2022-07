Ngày thứ 2 thu phí không dừng, cao tốc TP.HCM - Long Thành tiếp tục ùn xe

Từ sáng sớm 27/7, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tiếp tục xảy ra tình trạng ùn xe kéo dài đoạn từ Trạm thu phí Long Phước theo cả hai hướng. Ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút một; nhiều phương tiện tự ý chạy vào làn khẩn cấp.

Nút giao thông An Phú hướng vào cao tốc xảy ra ùn xe kéo dài. Ảnh: Phương Nguyên

Ở đầu cao tốc, đoạn qua nút giao An Phú cũng xảy ra tình trạng ô tô xếp hàng dài, nhích từng chút, di chuyển khó khăn.

Lực lượng của Cục CSGT đã có mặt từ rất sớm tổ chức phân luồng, nhắc nhở nhiều trường hợp chủ xe chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng.

Ô tô xếp hàng nối dài trên đường dẫn cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây theo hướng về trạm thu phí Long Phước. Ảnh: Phương Nguyên

Tài xế Trần Xuân Hoàng, lái xe du lịch từ hướng TP.HCM về Long Thành cho biết: từ 7h sáng anh lưu thông vào đường dẫn cao tốc đã xảy ra cảnh dồn ứ nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một trên đường dẫn cao tốc. Tuy nhiên, khi vào cao tốc thì tiếp tục phải 'cày ải' theo hướng về trạm thu phí Long Phước.

"Phải hơn 2 tiếng tôi mới qua được trạm thu phí, thật quá mệt mỏi"- anh Hoàng than thở.

Tại trạm thu phí Long Phước, hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài vào cổng trạm thu phí. Nhân viên tại đây phải phát giấy thu phí thủ công cho xe qua trạm do hàng trăm tài xế chưa dán ETC trước khi vào cao tốc.

Ngoài ra, phần mềm nhận diện mã thu phí tự động tại trạm không đọc được thông tin thẻ ETC nên phải mất nhiều thời gian xử lý. Chính vì hai nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng ùn xe kéo dài.

Tài xế Nguyễn Tuấn (ngụ TP.HCM) cho biết, sáng nay anh lái ôtô chở khách từ TP.HCM đi Vũng Tàu phải chịu cảnh kẹt xe gần một giờ trước trạm thu phí Long Phước.

Chưa hết, khi qua trạm, anh tiếp tục chịu cảnh kẹt xe hơn 5 km tại trạm thu phí hướng ra quốc lộ 51.

Còn anh Nguyễn Nam (tài xế xe container) ngao ngán nói: "Xe tôi đã dán thẻ ETC, đóng tiền đầy đủ nhưng qua trạm không được. Nhân viên đến chụp hình thẻ ETC rồi xử lý trên máy tính, kéo dài thời gian dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng”- anh Nam cho biết.

Vẫn theo tài xế này, các trạm BOT vẫn còn áp dụng một làn thu phí thủ công dành cho trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, lượng phương tiện chưa dán ETC quá đông dẫn đến xe không thể qua trạm nhanh chóng.

Tài xế nhận thẻ giấy khi qua trạm do chưa dán thẻ ETC. Ảnh: Như Sỹ

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nhi - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, việc kẹt xe trong những ngày đầu triển khai vận hành thu phí tự động không dừng ETC là do hiện nay lượng xe chưa dán thẻ ETC còn quá nhiều.

"Chúng tôi đang triển khai phân luồng từ xa qua hệ thống giám sát giao thông từ Trung tâm điều tiết. Tuy nhiên, với việc hiện nay chỉ có khoảng 49% phương tiện dán thẻ ETC thì khuyến cáo các phương tiện chưa dán thẻ, không nên di chuyển vào cao tốc, vào thì kiểu gì cũng tắc"- ông Nhi nói.

Theo Phó tổng VEC, hiện đơn vị tạm thời phát thẻ giấy, thu tiền các xe chưa có ETC và dán thẻ miễn phí ở khu vực gần trạm thu phí đến 1/8. Khi vận hành khai thác chính thức hệ thống thu phí tự động không dừng ETC thì có ùn dài bao nhiêu vẫn phải ưu tiên cho phương tiện ETC chạy qua.

Trường hợp chưa dán thẻ nhưng cố tình di chuyển vào cao tốc, VEC sẽ kiên quyết xử lý, không nhân nhượng nữa. Phương tiện phải dừng ở đó để lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý.

"Đây là chủ trương của Chính phủ, yêu cầu tất cả cao tốc phải thu phí hoàn toàn tự động. Do đó, xe nào dán thì đi, xe không dán thì đừng lên nữa. Nếu không dán mà lên sẽ gây khó khăn cho người khác, đôi bên cùng khổ”- ông Nhi nhấn mạnh.

Về việc phương tiện dán thẻ ETC nhưng qua trạm thu phí không được, ông Nhi cho biết có nhiều nguyên nhân, nếu ở thẻ thu phí không dừng Viettel (ePass), có thể lỗi do chưa kích hoạt. Còn đối với thẻ ETC thì có thể do vị trí dán chưa thù hợp. Do đó, phía VEC sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm tra, xử lý.

Lãnh đạo VEC cho biết, việc đưa công nghệ thu phí tự động ETC vào sử dụng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhằm rút ngắn thời gian qua trạm, từ 36-72 giây (hình thức thu phí một dừng trước đây) xuống chỉ còn 6-12 giây.

Hiện nay, Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng qua 3 giai đoạn lớn và tiến đến bỏ hoàn toàn các cabin thu phí, chỉ giữ lại thiết bị nhận diện phương tiện có gắn ETC trong thời gian tới.