Nghe ca khúc chính thức của Qatar World Cup 2022

Hayya Hayya (Better Together) là ca khúc chính thức đầu tiên, được FIFA ra mắt từ tháng 4, do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện, mang âm hưởng R&B và reggae.

Kay Madati - Giám đốc thương mại của FIFA - cho biết: "Bằng cách tập hợp các giọng ca từ châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, bài hát tượng trưng cho cách âm nhạc và bóng đá kết nối thế giới". Hayya Hayya được nhiều fan khen sôi động, máu lửa, phù hợp tinh thần ngày hội thể thao.