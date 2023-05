Với mục đích giao lưu văn hoá Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc), ngày 27/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna Tetsuji, các nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam sẽ trình diễn tác phẩm Se chỉ luồn kim - Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Longing for Spring Breeze (Deng Yu-Sian), William Tell Overture (Rossini), Emperor Waltz (Strauss), Hungarian Rhapsody no. 2, Radetzky March (Liszt).

Nghệ sĩ Hsin-Chiao Liao.

Ngoài ra, nghệ sĩ piano gốc Đài Loan (Trung Quốc) Hsin-Chiao Liao hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, thành viên chính của dự án giáo dục âm nhạc cổ điển Schubert in a Mug (SiaM) sẽ biểu diễn tác phẩm Piano Concerto in C minor (Tyzen Hsiao).

Cùng ngày với chương trình hòa nhạc, sự kiện triển lãm Taiwan Excellence được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm.

"Prelude and Fugue in E-flat major" - Hsin-Chiao Liao: