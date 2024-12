Saigon Urban Street Fest by artLIVE lần thứ 2 - 2024 mang chủ đề Be love be free (tạm dịch: Yêu và sống tự do) diễn ra tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn (Quận 1, TPHCM) cuối tuần này (7 - 8/12).

Trọng tâm của lễ hội là vòng chung kết cuộc thi artLIVE Graffiti Championship 2024 về vẽ tranh phun sơn - một loại hình nghệ thuật đường phố - với phần so tài của top 5 thí sinh giành điểm số cao nhất từ các vòng trước đó.

Cụ thể, họ sẽ phải tham gia 2 thử thách gồm vẽ chủ đề Be love be free phong cách graffiti 3D và sáng tác, trình bày câu chuyện về nhân vật graffiti của mình.

Ban giám khảo gồm nghệ sĩ graffiti Huỳnh Khang (KD), Khanh Nguyễn (hay Khanh Taurus) và nhà thơ, giám tuyển nghệ thuật Lý Đợi.

Hoạt động thi vẽ graffiti diễn ra công khai tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn (Quận 1, TPHCM). Ảnh: BTC

Trong đó, Huỳnh Khang vẽ tranh tường từ năm 2006, hiện có hơn 200 tác phẩm cùng nhiều triển lãm nghệ thuật và sự kiện về graffiti còn Khanh Nguyễn là cái tên không xa lạ trong cộng đồng hiphop Hà Nội.

Qua cuộc thi, đặc biệt là việc để các thí sinh vẽ graffiti trực tiếp tại không gian công cộng, ban tổ chức muốn khán giả theo dõi cận cảnh quá trình sáng tác.

Sân chơi cũng giúp người trẻ trau dồi kỹ năng, giao lưu và thể hiện bản thân và tiếp cận các cơ hội công việc.

Giám khảo Huỳnh Khang nói thêm cuộc thi phần nào cho thấy điểm sáng, mặt tích cực của graffiti cũng như cộng đồng người trẻ yêu thích bộ môn này. Anh mong chứng kiến những trận đấu graffiti máu lửa như chính tinh thần vốn dĩ của bộ môn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn các hoạt động như: thử thách nhảy, giải mã mảnh ghép, workshop trang trí cây tùng Noel... xen kẽ là các màn trình diễn âm nhạc của Rosie Band, HMC, Joker Kid...