Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tối nay (4/3) cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) bắt giữ đối tượng Lưu Hoàng Ân (37 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Lưu Hoàng Ân bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Ân là nghi can trong vụ tạt axit khiến một người phụ nữ tử vong tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào tối 25/2.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, cho rằng chị Đ.T.L (37 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) có lời lẽ xúc phạm bạn gái mình nên Ân bực tức, có ý định trả thù.

Đến khoảng 20h30 ngày 25/2, khi thấy chị L. đang chạy xe máy trên đường Vũng Việt (phường Tân Đông Hiệp), Ân chạy xe máy áp sát, cầm ca nhựa đựng axit tạt vào người chị L. rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng la hét của chị L., người dân gần đó đã đến hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng do bỏng nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Ân bán xe máy rồi lẩn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực nạn nhân bị tạt axit tử vong - Ảnh: T.T

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Dĩ An, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện và bắt giữ Ân tại TP Nha Trang.

Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng đang di lý đối tượng này về Bình Dương để phục vụ điều tra.