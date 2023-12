Sáng nay (20/12), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc một thanh niên bị bốc cháy nghi do tự thiêu.

Nạn nhân được đưa cấp cứu sau khi bốc cháy - Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, người dân di chuyển trên tuyến đường Bình Chuẩn 32 (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện nam thanh niên bốc cháy dữ dội, cơ thể nồng nặc mùi xăng.

Ngay lập tức, người dân đã hô hoán nhau chạy lại hỗ trợ dập lửa, sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể cháy đen, bỏng toàn thân.

Qua kiểm tra, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, giới tính nam. Hiện cơ quan công an đang xác minh danh tính nạn nhân để làm rõ nguyên nhân.

Theo người dân, trước đó thanh niên này đi lại nhiều lần qua khu vực trên. Đến khoảng 10h thì phát hiện nạn nhân bốc cháy.