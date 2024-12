Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Phú Thiện vận động đối tượng H.D. ra đầu thú. D. là nghi can trong vụ án sát hại người tình một cách dã man.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h20 chiều 9/12, bà Đ.T.K.A. (SN 1969, trú tại thôn Teng Nong, xã la Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) trình báo Công an huyện Chư Pưh về việc em gái là Đ.T.Th. (SN 1987, trú cùng thôn) bị sát hại tại nhà riêng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chư Pưh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để xác định nguyên nhân và truy bắt nghi phạm.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng Đ.T.Th. và H.D. (SN 1989, trú tại thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) có mối quan hệ tình cảm và sinh sống với nhau như vợ chồng.

Do nghi ngờ bà Th. có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa 2 người đã nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng 22h ngày 8/12, tại nhà bà Th. (thuộc thôn Teng Nong, xã la Rong, huyện Chư Pưh), hai người tiếp tục cãi vã, xô xát.

H.D. đã sử dụng một con dao chém vào vùng đầu của bà Th. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà gần bếp. Không dừng lại ở đó, gã chồng hờ đã dùng tay bóp cổ bà Th. cho đến chết rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Chư Pưh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Phú Thiện vận động đối tượng H.D. ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.