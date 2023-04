Gần 18h hôm nay (2/4), trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Quỳnh Tân vừa xảy ra một vụ nổ lớn làm một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

“Công an đang làm việc tại hiện trường vụ nổ. Ban đầu nguyên nhân tai nạn đang nghi do bình ô-xy phát nổ. Có 1 người tử vong tại chỗ, 1 người đưa đi cấp cứu và mấy đứa nhỏ ở cùng nhà bị thương”, ông Bộ thông tin ban đầu.

Hiện trường vụ nổ lớn ở gara ô tô. Ảnh: NP

Nhiều vật dụng bị đảo lộn. Ảnh: NP

Trước đó, vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày, tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 12, xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu). Mọi người chạy đến hiện trường thì phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương.

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu) Nguyễn Thành Tâm thông tin, vụ nổ lớn khiến người đàn ông tên Lê Hiển (chưa rõ năm sinh, trú trên địa bàn) tử vong, 5 người khác trong đó có trẻ nhỏ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ nổ tại gara ô tô ở xã Quỳnh Tân, trong đó có 1 bệnh nhi bị thương vùng đầu và xây xát nhẹ, 1 bệnh nhân 38 tuổi bị đa chấn thương, dập nát bàn chân được sơ cứu và chuyển lên tuyến trên.

Hiện tại, Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.