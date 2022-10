Ngày 25/10, Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) đã làm rõ, nghi phạm truy sát 2 người ở đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An là Phan Thanh Hoàng (SN 2003, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Theo đó, khoảng 21h, ngày 24/10, nghi phạm Hoàng đã mang theo hung khí, đi vào một quán cắt tóc, gội đầu trên đường Nguyễn Gia Thiều.

Nghi phạm bị bắt ngay sau khi gây án. Ảnh: Thùy Linh

Thời điểm này, chị Nguyễn Thị T. (bạn gái cũ của Hoàng, cùng quê Tuyên Quang) đang ngồi cùng bạn trai mới. Trong cơn ghen tuông, nghi phạm Phan Thanh Hoàng đã đâm chém liên tiếp, khiến 1 người chết 1 người bị thương.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng Công an TP Bắc Ninh đã đến hiện trường, bắt giữ đối tượng; phối hợp với Viện KSND và CQĐT Công an tỉnh tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định. Do đối tượng gây án bị thương ở tay nên lực lượng công an đã đưa đi băng bó, sơ cứu vết thương.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Thùy Linh

Theo cơ quan chức năng, nghi phạm Hoàng và chị Nguyễn Thị T. bằng tuổi, cùng quê Tuyên Quang, quen nhau qua mạng rồi yêu nhau.

Khoảng 3 tháng gần đây, do mâu thuẫn nên chị Nguyễn Thị T. chia tay với Hoàng để tới Bắc Ninh làm việc. Tại đây, chị Nguyễn Thị T. có tình cảm với nam thanh niên tên là D. (cũng là bị hại trong vụ án nghiêm trọng này).

Sau nhiều lần nhắn tin, đăng bài cãi nhau qua lại trên mạng xã hội, Hoàng viết thư tuyệt mệnh đăng trên mạng xã hội khẳng định sẽ sát hại các nạn nhân trước khi mang hung khí xông vào truy sát.

Nghi phạm Phan Thanh Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Quốc Việt

Công an TP Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hoàng để điều tra, làm rõ vụ việc.