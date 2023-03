Xuân An Nhà báo

Liên quan đến vụ án nữ kế toán của Công ty TNHH Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị sát hại ngay tại công ty, nguồn tin của VietNamNet hôm nay (31/3) cho hay, nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) đang được Công an tỉnh Bình Dương di lý từ Gia Lai về Bình Dương để phục vụ điều tra.

XEM CLIP:

Do nghi phạm là người nước ngoài nên cơ quan điều tra sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành lấy lời khai, điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tối 30/3, nghi phạm Yang Zhong Wu được phát hiện điều khiển xe ô tô đến một cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, người này mua quần áo mới để mặc nhằm thay đổi nhận dạng do cơ quan công an thông báo truy tìm.

Tại cửa hàng, thấy tay của Yang Zhong Wu có vết thương nên các nhân viên đã hỗ trợ băng bó.

Nghi phạm Yang Zhong Wu thời điểm bị bắt - Ảnh: T.T

Từ thông báo truy tìm của Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện phương tiện ô tô bán tải nghi vấn nên đã phối hợp với Công an TP Pleiku truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an mặc thường phục đã tiếp cận nghi phạm trong cửa hàng thời trang, sau đó khống chế bắt giữ.

Thời điểm bị bắt, Yang Zhong Wu giằng co quyết liệt khiến nhiều cán bộ công an phải khống chế.

Khám xét trên người nghi phạm, công an phát hiện có nhiều tiền mặt trong người, nhận định ban đầu nghi phạm đang chuẩn bị vượt biên bằng đường bộ.