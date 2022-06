Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông đâm chết ‘tình địch’ tại phòng trọ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (6/6) đang phối hợp với Công an TP Thuận An điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông bị đâm chết trong phòng trọ.

Theo điều tra ban đầu, vào khuya 4/6, Chu Văn Trung (SN 1985, quê Hưng Yên) điều khiển xe máy về phòng trọ phường Bình Hòa, TP Thuận An để thăm vợ đang ở trọ tại đây.

Tuy nhiên, khi đến phòng trọ thì Trung thấy anh N.T.V. (SN 1986, ngụ Bình Dương) đang ở trong phòng trọ cùng vợ mình.

Nghi ngờ vợ mình ngoại tình với anh V. nên Trung nổi cơn ghen, sau đó dùng dao đâm gục anh V. khiến nạn nhân bất tỉnh, mất nhiều máu.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong.

Xuân An