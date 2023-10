Theo Football Transfers, Jadon Sancho trông đợi có thể rời MU (theo dạng cho mượn) ở chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2024) trước khi trở lại hồi sinh sự nghiệp ở Nhà hát của những giấc mơ.

Kế hoạch của Jadon Sancho là ra đi theo dạng cho mượn trong tháng 1/2024 tới đây để được ra sân thường xuyên

Sancho hiểu rằng, anh cần phải được thi đấu thường xuyên, nếu muốn có cơ hội được chơi cho Tam sư tại EURO 2024. Bản thân cầu thủ chạy cánh MU đã bị thuyền trưởng Southgate ‘ngó lơ’ từ tháng 11/2021.

Mặt khác, anh cũng mong mình sẽ là người ‘trụ’ lại được ở MU, chứ không phải là Erik ten Hag. Do vậy, Jadon Sancho hy vọng khi anh trở lại MU vào cuối mùa, ông thầy người Hà Lan đã bị cho ‘bay ghế’, đón thuyền trưởng mới.

MU có khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay, với 6 thất bại chỉ sau 11 trận. Đội bóng của Erik ten Hag đang xếp thứ 10 Ngoại hạng Anh với 12 điểm (thắng 4, thua 4). Tại Cúp C1, Quỷ đỏ đứng chót bảng A do thua cả Bayern Munich (3-4) lẫn Galatasaray (2-3).

và anh mong khi trở lại Old Trafford vào cuối mùa thì Erik ten Hag đã bị sa thải!

HLV Erik ten Hag chịu rất nhiều sức ép trước phong độ sa sút đáng lo của đội nhà, dù ai cũng biết họ bị ảnh hưởng nhiều do chấn thương, nhưng phần khác do các ngôi sao đều là cái bóng của chính mình so với mùa trước, nhất là trụ cột Casemiro.

Theo báo chí Anh, Jadon Sancho đến giờ vẫn quyết không xin lỗi Erik ten Hag sau vụ công khai ‘đấu’ ông thầy Hà Lan. Về phía cựu thuyền trưởng Ajax, chỉ cần cầu thủ chạy cánh này xin lỗi trước ông, BHL và toàn đội, sẽ mở đường cho anh trở lại đội 1.

Jadon Sancho được cho là cầu thủ có lối sống thiếu lành mạnh, thường xuyên thức khuya do mê chơi game nên không chỉ đến sân tập muộn mà còn có tinh thần uể oải, không tập trung.