Techcombank Priority vừa chính thức công bố và giới thiệu Ngô Thanh Vân là Đại sứ thương hiệu, tại đại nhạc hội “Thời khắc giao thời” - sự kiện đặc quyền dành riêng cho các khách hàng ưu tiên của ngân hàng này.

Theo ông Darren Buckley - Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, Ngô Thanh Vân là một diễn viên lừng danh, một “đả nữ” không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam, mà còn được quốc tế công nhận. Cô là hình mẫu của tính cách dấn thân và luôn hành động để chinh phục các thành công mới. “Đó cũng chính là tinh thần đại diện cho những gì mà các khách hàng của Techcombank Priority hướng tới”, ông Darren Buckley chia sẻ.

“Với Techcombank Priority, thành công trên những chặng đường tiếp theo của khách hàng chính là mục tiêu cao nhất, đồng thời là nền tảng kiến tạo nên thành công của chúng tôi. Techcombank Priority sẽ luôn đồng hành để tạo điều kiện cho những khách hàng như Ngô Thanh Vân chinh phục những mục tiêu lớn lao mới”, ông nói.

Tham vọng mới cùng “What’s your next”?

Tại họp báo của “Thời khắc giao thời”, Ngô Thanh Vân tâm sự: “Trong suốt 20 năm sự nghiệp, tôi luôn phấn đấu vươn lên, có nhiều thử nghiệm mới để chinh phục những khát vọng, đam mê của mình. Khi đến với nghề làm phim, dù chưa phải là một bước tiến xa, nhưng những thành quả tôi đã đạt được luôn có sự tiến tới”.

Ngô Thanh Vân thừa nhận, có thể thành công cô tạo dựng chưa tốt như những gì người khác mong đợi, nhưng đối với bản thân, cô thấy “mình đã tốt hơn mỗi ngày”.

Cô cũng tiết lộ về bộ phim bom tấn “The Creator” mà cô sẽ tham gia, về sự thống trị của AI, dự kiến ra rạp Việt ngày 29/9. Trong bộ phim này, "đả nữ" sẽ vào vai Kami - một trong những lính đánh thuê người máy được giao nhiệm vụ truy bắt Alfie - người máy có khả năng hủy diệt nhân loại. Trong phim, cô dự kiến có nhiều cảnh giao chiến và diễn xuất chung cùng John David Washington, Ken Wantanable.

Đại sứ thương hiệu Techcombank Prirority cho biết việc nhận được dự án The Creator đúng thời điểm thế giới đang đối mặt với dịch Covid-19 năm 2021 “là điều rất may mắn”. Do bộ phim về chủ đề người máy, nên cô diễn hoàn toàn bằng trải nghiệm tưởng tượng thông qua kịch bản mà đạo diễn đã giao.

“Theo quan điểm của Vân, vai diễn lớn hay nhỏ không quan trọng bằng ấn tượng mà diễn viên để lại trong những thước phim. Vân luôn tâm đắc và tìm những đặc trưng văn hóa của Việt Nam vào bộ phim. Mong rằng vai diễn lần này của Vân sẽ được khán giả Việt Nam đón nhận”, cô cho biết.

Ngô Thanh Vân cũng có những dự án lớn trong tháng 9 này, đó là “Người Bất Tử 2”, đóng cùng Uma Thurman - một trong những đả nữ đầu tiên của màn ảnh. Cô chia sẻ có nhiều đất diễn hơn ở “Người Bất Tử 2” sau thành công của “Người Bất Tử 1”. Đặc biệt, ở “Người Bất Tử 1”, nhân vật gốc là người Nhật. Tuy nhiên, Vân đã thuyết phục nhà sản xuất thay đổi thành người Việt Nam với tên của nhân vật là Quỳnh, để có thể bằng những chi tiết nhỏ, đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới.

“Tôi đã là khách hàng của Techcombank Priority từ rất lâu. Vì thế trên hành trình tiếp theo, tôi rất háo hức tiến bước với vai trò Đại sứ thương hiệu Techcombank Priority để lan toả thông điệp đầy cảm hứng mang tính thôi thúc hành động mạnh mẽ “What’s your next?” và mong chờ sự tái định vị này của Techcombank Priority để cùng mang lại những điều tốt hơn cho khách hàng”, Ngô Thanh Vân nói thêm.

“Trong những năm qua, Techcombank luôn lấy khách hàng làm trọng tâm và dịch vụ của Techcombank cũng là điều và Vân tâm đắc nhất. Techcombank đã đưa ra những lời tư vấn đúng nơi, đúng thời điểm qua các dịch vụ như bảo hiểm, tài chính, đầu tư hay các dịch vụ thẻ tín dụng. Mỗi tư vấn của nhân viên Techcombank đều tập trung vào khách hàng, đó cũng chính là lý do tôi là khách hàng ưu tiên của duy nhất ngân hàng Techcombank”.

… và chương mới với một hạnh phúc vừa vặn, chân thật

Tại họp báo đại nhạc hội Thời khắc giao thời, “người đàn bà thép” Ngô Thanh Vân cũng hé lộ cuộc sống hôn nhân ngọt ngào cùng chồng - Huy Trần.

“Đây cũng là một trang mới trong cuộc đời của Vân và Vân đang sống hết mình với tất cả đam mê và hạnh phúc cùng nó. Có thể nói “What’s your next” trong hôn nhân của Vân cũng chính là những gì đang xây nền móng ở hiện tại. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Vân với một hình ảnh quậy tưng bừng, nhảy múa phía sau lưng ông xã, khác hẳn với một nhà sản xuất phim nghiêm túc và nghiêm khắc mà mọi người vẫn hay biết trước đây. Tuy nhiên, Vân đã sống và làm việc chăm chỉ, chỉ cần cảm thấy mọi thứ vừa vặn với bản thân thì hạnh phúc đó sẽ được tỏa ra một cách chân thật”.

“Hạnh phúc của Vân và Huy rất chân thật, không được che đậy bằng bất kỳ một điều giả tạo nào. Hy vọng những clip vui vẻ sẽ lan tỏa được ý nghĩa, niềm vui trong hôn nhân”, Đại sứ Techcombank Priority cho hay.



Doãn Phong