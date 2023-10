Ngọc Anh kết hợp với Tấn Minh, Tùng Dương

Sau 4 năm kể từ live concert Mùa thu giấu em đầu tiên (2019), Ngọc Anh mới trở lại Hà Nội thực hiện số thứ hai trong chuỗi concert mang dấu ấn riêng mình. Đêm đầu chương trình diễn ra tối 14/10 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội mang đến cho nữ ca sĩ và những người hâm mộ chị một cảm xúc đặc biệt.

Chương trình chia làm 3 phần, vẽ nên một chân dung Ngọc Anh đầy màu sắc với những mảng màu mà có thể nhiều người chưa biết đến, trong đó có một phần quan trọng về âm nhạc Phú Quang vì không phải ngẫu nhiên mà cô được gọi là người hát nhạc Phú Quang hay nhất.

Giọng ca sinh năm 1975 mở màn bằng Hà Nội ngày trở về - một ca khúc nói thay những nỗi niềm của người con xa xứ luôn hướng về Hà Nội. Mùa thu giấu em - ca khúc chủ đề được chọn mở đầu chương hai. Đây là ca khúc mà nhạc sĩ Phú Quang từng nói gần như viết dành tặng riêng Ngọc Anh. Ngọc Anh cũng thấy ca khúc có nhiều điều tương đồng với cuộc đời mình, dường như mùa thu đã giấu Ngọc Anh đi và may mắn đến cuối con đường đã có người đàn ông nhận ra chị, đến "xoá nỗi cô đơn" để "tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ".

Đưa tay về phía ông xã người Mỹ dưới hàng ghế khán giả, Ngọc Anh bảo chị dành bài hát này để tặng ông xã dù anh không hiểu tiếng Việt và xin khán giả một tràng vỗ tay để bạn đời mình cảm nhận được sự ấm áp.

Ngọc Anh tâm sự, cảm xúc chị gói gọn trong từ "biết ơn", biết ơn khán giả và biết ơn tới một người trong nhiều năm, đó chính là nhạc sĩ Phú Quang. Chị mong những người yêu Hà Nội, yêu mùa thu đều nhớ và biết ơn nhạc sĩ Phú Quang, người để lại cho Hà Nội những ca khúc tuyệt vời. Ngọc Anh luôn muốn nhạc sĩ Phú Quang còn mãi nhưng không phải mọi điều đều như mong muốn chủ quan của chị.

Nữ ca sĩ đã có những thể nghiệm ấn tượng, thú vị khi hát các ca khúc của Phú Quang trên nền nhiều nhạc cụ khác nhau. Khúc mùa thu với piano, Im lặng đêm Hà Nội với guitar, violin và đặc biệt là Mơ về nơi xa lắm với sáo trúc và violin. Một giọng hát đẫm tự sự kết hợp âm thanh nhẹ nhàng trầm bổng của nghệ sĩ sáo trúc Đồng Quang Vinh và tiếng violin du dương của Anh Tú. Ngọc Anh thú nhận chị nổi da gà vì tiếng sáo của Đồng Quang Vinh.

Ngọc Anh và Đồng Quang Vinh.

Bên cạnh những tình khúc, Ngọc Anh còn có màn thể hiện độc đáo với liên khúc Chiều phủ Tây Hồ - Đêm Ả đào. Ngọc Anh không ngại ngồi bệt xuống sàn nhập vai đào hát ngồi giữa chiếu để phiêu trọn vẹn theo tinh thần bài hát. "Lâu lắm Ngọc Anh mới có cảm giác lên đồng như vừa rồi”, Ngọc Anh nói.

Xúc động gặp lại nhạc trưởng Đồng Quang Vinh sau hơn 20 năm, Ngọc Anh rủ cậu em hàng xóm năm nào cùng kết hợp trong một liên khúc chưa ai từng nghe - Lý chiều chiều, Hò Quảng. Một bài chị từng dùng để thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và một bài thi tốt nghiệp Trung cấp, đều giành ngôi Thủ khoa.

Khi sang hải ngoại, Ngọc Anh hát nhiều tình khúc bất hủ nhưng Một mình (Lam Phương) chị thể hiện trên sân khấu lần này khác hoàn toàn trên sân khấu nước ngoài nhờ phần kết hợp cùng sáo trúc Đồng Quang Vinh.

Từ Ngọc Anh trên ghế nhà trường khán giả được gặp lại một Ngọc Anh 3A lừng lẫy một thời cùng Mái đình làng biển, Ngẫu hứng sông Hồng. Cũng trong mạch cảm xúc, Ngọc Anh đưa người nghe chìm đắm vào liên khúc Chảy đi sông ơi, Không thể và có thể - những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương mà Ngọc Anh đã hát từ những ngày mới bước chân vào con đường âm nhạc.

Ngọc Anh cũng có những sự kết hợp lạ, gây bất ngờ cho khán giả như trong mashup Bao giờ biết tương tư (Phạm Duy) - Anh chưa thương em đến vậy đâu (Hứa Kim Tuyền) hay Rock buồn (Phú Quang) - Ngày chưa giông bão (Phan Mạnh Quỳnh) hát cùng Tùng Dương.

Màn kết hợp bùng nổ của Ngọc Anh và Tùng Dương.

Trong đêm nhạc, Ngọc Anh và Tùng Dương không quên hát liên khúc nhạc ngoại Still loving you - I will always love you. Ngọc Anh bảo đây là sự ưu ái dành cho ông xã, để anh hiểu và thưởng thức trọn vẹn ca khúc. Khi ôm Ngọc Anh tình tứ hát tình khúc tiếng Anh, Tùng Dương không quên gọi Ngọc Anh là "sister" (chị - PV) vì sợ ông xã Ngọc Anh hiểu lầm.

Phần song ca Điều giản dị của Tấn Minh - Ngọc Anh cũng vô cùng tình tứ, ăn ý. Ba giọng hát Ngọc Anh Tùng Dương - Tấn Minh là những màu sắc âm nhạc đặc biệt, khi kết hợp tạo thành tổng thể đẹp, hỗ trợ bè bối cho nhau. Tùng Dương bảo 30 năm trước khi vào Nhạc Viện nghe Ngọc Anh - Tấn Minh hát quá mê, anh từng ước được đứng chung sân khấu và giờ đã thành sự thật.

Tấn Minh và Ngọc Anh song ca tình tứ.

Với Cảm ơn mùa thu, Đêm huyền diệu, ba giọng ca cùng các cây nhạc đã có phần trình diễn đầy ý nghĩa, hấp dẫn. Dương

Bên cạnh phần hoà giọng cùng nữ chủ nhân đêm nhạc, Tấn Minh, Tùng Dương đã chinh phục người xem bằng những cách rất riêng. Một Tấn Minh thâm trầm, cổ điển, đậm chất trữ tình với liên khúc Phố không em - Cỏ mềm, Biển nỗi nhớ và em. Một Tùng Dương phá cách, hiện đại, dữ dội nhưng đầy sâu lắng với Mang thai, Nếu là nữ biết đâu anh là em.

Bộ ba Tấn Minh, Ngọc Anh và Tùng Dương.

Mỗi tiết mục trong chương trình kết thúc đều nhận những tràng pháo tay không mỏi của khán giả.

Liveshow vẽ lên một Ngọc Anh đẹp say lòng từ ngoại hình tới giọng hát, cái mãnh liệt, đầy lửa của người đàn bà hát sưởi ấm người nghe trong "đêm cuối thu, trăng lạnh, phố khuya".

Chương trình kết thúc nhưng khán giả vẫn ở lại vỗ tay không ngừng khiến tất cả ê-kíp cùng nhau hát vang Mong ước kỷ niệm xưa như món quà chia tay đầy lưu luyến. Hai thành viên 3 A là Minh Anh - Minh Ánh cũng đến chúc mừng cô bạn thân, cùng lên sân khấu hát khiến Ngọc Anh phải nghẹn ngào.

Tối nay, 15/10, Ngọc Anh và các nghệ sĩ sẽ biểu diễn đêm thứ hai tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội.

Màn kết hợp của Ngọc Anh và Đồng Quang Vinh

Lê Đỗ