Ngọc Sơn: Tiếng Thái khó nhất trong 11 ngôn ngữ tôi học

Ngọc Sơn cho hay từng tới nhiều quốc gia trên thế giới, hầu như học hết ngôn ngữ của những nơi mình đi qua. Mười một ngôn ngữ đều có cái khó riêng nhưng theo anh, tiếng Thái khó nhất.

"Tiếng Thái khó ở phát âm và thanh điệu liên tục lên xuống. Tôi gặp một chút khó khăn khi đánh lưỡi để phát âm sao cho giống người bản xứ", nghệ sĩ nói với VietNamNet.

Anh học tiếng Thái và những ngôn ngữ khác vì đam mê. Thay vì đến trung tâm, anh tự học mọi lúc, mọi nơi. Có giai đoạn Ngọc Sơn luyện tiếng Thái trong đầu cả ngày. Nghệ sĩ tin rằng sự say mê, phấn khích thôi thúc anh tự giác tiếp thu thay cho tâm thế cố "nuốt" 1 ngôn ngữ mới.

Quá trình học tiếng Thái của Ngọc Sơn thuận lợi nhờ kinh nghiệm học 10 thứ tiếng trước đó. Anh thường xuyên so sánh các ngôn ngữ với nhau.

Nói tiếng Thái với người bản xứ

"Cùng câu Chúc mừng năm mới, tiếng Thái đọc là Saa-wat-dii pi-mai (Xin chào năm mới), tiếng Anh lại là Happy new year chứ không phải Hello new year", anh cho hay.

Theo Ngọc Sơn, học ngôn ngữ mới mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Ngôn ngữ là cầu nối để anh tiếp cận văn hóa, con người của quốc gia đó. Hiểu cách người Thái thể hiện và diễn đạt cũng giúp anh nắm bắt cảm xúc của người đối diện khi giao tiếp.

Nghệ sĩ kể vui về chuyến đi Thái Lan cách đây không lâu. Nhờ nói tiếng Thái, Ngọc Sơn khiến người bản địa thích thú, xin chụp ảnh cùng.

"Những người đi cùng tôi không hiểu tôi nói gì mà người ta thích thế. Một chú người Thái 'té ngửa' khi tôi là người Việt mà nói lưu loát như vậy. Người Thái rất cởi mở còn đồ ăn Thái thì ngon thôi rồi", anh chia sẻ.

Ngọc Sơn kết luận: "Kiến thức luôn cần thiết. Trên đỉnh vinh quang, người ta có tất cả, thường ngủ quên trong chiến thắng, dễ sa ngã và quên đi việc học tập, trui rèn bản thân".

Cá nhân anh luôn đầu tư cao nhất cho việc học tập, rèn luyện. Vừa qua, khi em trai Ngọc Hải đến chơi, Ngọc Sơn vẫn xin dành một phần thời gian tập thể thao và học ngoại ngữ chứ không bỏ lịch.

Ngọc Sơn ở Thái Lan.

Ngọc Sơn cũng truyền tinh thần này đến các con nuôi, học trò. Khi hình thành một tập thể ham học, anh cảm nhận được "sóng học tập" khi ở cùng nhau.

Theo nghệ sĩ, mỗi người đều có thứ để tự hào riêng, còn "tài sản" Ngọc Sơn muốn khoe nhất luôn là sức khỏe, trí tuệ, sự báo hiếu với cha mẹ, tình cảm của Đại gia đình (tên gọi cộng đồng người hâm mộ của Ngọc Sơn - PV)...

Trả lời câu hỏi: Ngọc Sơn sẽ tiếp tục học ngôn ngữ mới hay dừng lại để luyện 11 thứ tiếng thành thạo hơn?, Ngọc Sơn nói trước đây từng định dừng ở ngôn ngữ thứ 7 nhưng cơ duyên lại đưa anh đến ngôn ngữ thứ 11.

"Tôi nói tiếng Đức khiến người khác nghĩ mình sinh ra ở Đức, nói tiếng Hàn giống như đang sống ở Hàn, các thứ tiếng khác cũng vậy. Tôi không nghĩ sẽ dừng ở ngôn ngữ thứ 11 nhưng cái gì đến cũng cần duyên. Tôi đam mê học hỏi văn hóa đa quốc gia, còn trái tim chỉ hướng về Việt Nam", nghệ sĩ nói.