Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1989, thường được biết đến với cái tên “người mẫu Ngọc Trinh”) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngọc Trinh bị bắt về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc này bắt nguồn từ các video người mẫu Ngọc Trinh điều khiển môtô trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ, nằm trên yên; đứng một bên xe, buông hai tay được lan truyền trên mạng... Sau đó, cô tiếp tục đăng hình ảnh bản thân bị thương do ngã xe khi "biểu diễn" xe môtô lên trang cá nhân.

Trước những hành vi như vậy của Ngọc Trinh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt, Đội CSGT Công an TP Thủ Đức và công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính cô về 2 lỗi, căn cứ theo Nghị định 100 và Điều 59, Luật Giao thông đường bộ, với tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng. Hai chiếc xe Ducati màu xanh và đỏ (do Ngọc Trinh đứng tên và chạy biểu diễn) cũng bị tạm giữ.

Thời điểm đó, Ngọc Trinh thừa nhận vào đầu tháng 10, cô đã nhiều ngày tập lái môtô phân khối lớn ở các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và khu công nghệ cao...

Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Ngày 10/3, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,696 gam MTTH. Tại cơ quan Công an, Lệ Hằng đã khai nhận số ma túy trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Thông tin gây xôn xao dư luận khiến nhiều người bất ngờ vì Lệ Hằng từng là diễn viên quen thuộc tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Xin hãy tin em, Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường…

Hình ảnh mới nhất của Lệ Hằng do cơ quan chức năng cung cấp gây ngỡ ngàng. Nhiều cư dân mạng cho biết họ không nhận ra diễn viên nổi tiếng một thời.

Lệ Hằng trong phim Xin hãy tin em: