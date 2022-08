Người chồng ở Hải Phòng giết chết vợ rồi cắt cổ tay tự vẫn

Tối nay (13/8), Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho hay, đơn vị đang điều tra vụ án mạng liên quan đến người chồng sát hại vợ xảy ra tại xã An Đồng.

14h ngày 13/8, chị Nguyễn Hoàng Minh Th. (30 tuổi, ở tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đang ở nhà thì bị chồng là Hoàng Văn Lượng (34 tuổi) dùng dao tấn công liên tục.

Đối tượng Phạm Minh Lượng tại bệnh viện. Ảnh: Đ.Đ.K

Sau khi thấy vợ ngã gục trên vũng máu, Lượng đã dùng dao cắt vào vùng cổ tay phải của mình với mục đích tự vẫn.

Người dân và gia đình đã đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do bị mất máu cấp, chị Th. đã tử vong.

Lượng đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị. Hiện đối tượng đã qua cơn nguy kịch, không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an huyện An Dương đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự TP Hải Phòng điều tra vụ án.