Người dân được miễn phí khi đăng ký tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắm SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng Định danh điện tử quốc gia – VNEID do Bộ Công an phát triển.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay người dân có thể đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID hoặc trực tiếp đến cơ quan công an để thực hiện. Định danh điện tử có thời hạn cùng với thẻ Căn cước công dân gắn chip. Lệ phí thực hiện đăng ký định danh điện tử được miễn.

Người dân có thể thực hiện đăng ký tài khoản định danh trên ứng dụng Định danh điện tử quốc gia - VNEID.

Theo quy định, cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng Định danh điện tử quốc gia – VNEID. Cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Những thông tin công dân cần khai báo trên thiết bị điện tử khi cá nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử gồm: Số định danh cá nhân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị để đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài); Họ, tên đệm và tên; Ngày, tháng năm sinh; Giới tính; Quốc tịch (đối với người nước ngoài); Số điện thoại, email.

Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin rõ, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Cụ thể, sử dụng tài khoản định danh điện tử, người dân có thể thay thế Căn cước công dân và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng Định danh điện tử quốc gia VNEID như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế... Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo.

Bên cạnh đó, người dân còn có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền... Khi sử dụng tài khoản này, người dân được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

Việc tạo lập, cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân là một trong những tiện ích phục vụ công dân số, đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo Đề án, với nhóm tiện ích phục vụ công dân số, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là bảo đảm cho hoạt động tạo lập định danh điện tử đối với công dân đã được thu thập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử cho công dân. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ và đăng ký, sử dụng định danh điện tử trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân thân, dịch vụ công.

Cũng trong năm nay, bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số giao dịch theo quy định pháp luật. Đồng thời, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.

Vân Anh