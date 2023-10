Tăng 50% so với trước

11h sáng 14/10, tại 2 điểm đổi giấy phép lái xe (GPLX) do Sở GTVT TP Hà Nội quản lý ở địa chỉ 258 Võ Chí Công (quận Tây Hồ) và 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình) vẫn đông người chờ làm thủ tục đổi GPLX từ bản giấy sang thẻ nhựa (PET).

Là những người cuối cùng chờ đến lượt đổi GPLX tại 258 Võ Chí Công (quận Tây Hồ) trong sáng nay, chị Trần Thị Ngọc Bình (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi đổi bằng lái.

Theo chị Bình, chồng bị mất GPLX. Còn GPLX của chị được cấp từ những năm 2000, vì thế tranh thủ ngày nghỉ làm hai vợ chồng rủ nhau đi đổi dù biết chưa bắt buộc phải đổi.

7h45 đến nơi, chị Bình nối vào hàng dài người phía trước chờ phát số. Khoảng 8h15, chị Bình lấy được số thứ tự số 1058.

Chị Trần Thị Ngọc Bình kiên nhẫn ngồi chờ cả mấy giờ đồng hồ để đổi GPLX

"Tôi cũng không nghĩ lại đông như thế. Hàng dài người xếp hàng từ ngoài sảnh chờ lấy số, bên trong phòng chờ làm thủ tục cũng đông kín. Dù cầm được số trong tay nhưng vợ chồng tôi cũng không dám ra ngoài ăn sáng mà ngồi luôn ở đây chờ. Vẫn may là không phải quay về. Đổi xong cho yên tâm”, chị Bình nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thu Hà (ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) cũng kiên nhẫn chờ đến lượt. Chị Hà kể, cơ quan ở quận Hai Bà Trưng, tuần trước đã tranh thủ sang địa điểm ở Cao Bá Quát để đổi GPLX, nhưng 9h sáng đến nơi đã không còn số làm trực tiếp. Nhân viên hướng dẫn lấy phiếu hẹn nhưng chị từ chối.

Sáng nay, chị Hà dậy sớm, đến điểm đổi GPLX ở Võ Chí Công. “8h kém tôi đã xếp hàng, trước tôi ước khoảng trăm người đến sớm hơn. Cũng may, tôi là người gần cuối được lấy số. Nhiều người phía sau đã phải ra về”, chị Hà nói.

Dù biết chưa bắt buộc phải đổi GPLX nhưng chị Hà cho biết vẫn quyết định đi làm thủ tục đổi. “Trước sau gì cũng phải đổi thôi. Hơn nữa, tôi cũng thấy thuận tiện khi tích hợp nhiều giấy tờ trên VNeID. Ví dụ, như từ hơn tháng nay rôi đi máy bay, hay đi khám bệnh, chỉ cần đưa điện thoại ra là xong”, chị Hà nói.

Số lượng người đổi GPLX gia tăng, phòng chờ không còn ghế trống

Trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại 258 Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, ở điểm này có 2 cửa tiếp nhận, số lượng người đến đều tăng.

“Từ đầu tháng 10/2023, số lượng người dân có nhu cầu đổi GPLX từ bản giấy sang thẻ nhựa (PET) tăng lên. Mỗi ngày trung bình tiếp nhận khoảng 350 hồ sơ, so với trước đây, số lượng người dân đến đổi GPLX tăng 50%. Dù nhu cầu người dân muốn đổi GPLX rất lớn nhưng chỉ có thể phát số tiếp nhận trong khả năng giải quyết”, nữ cán bộ này cho biết.

11h trưa 14/10, tại địa điểm 258 Võ Chí Công vẫn còn nhiều người chờ đến lượt làm thủ tục đổi GPLX từ bản giấy sang thẻ nhựa

Tình trạng đông người đến đổi GPLX cũng xảy ra tương tự tại điểm tiếp nhận hồ sơ ở số 16 Cao Bá Quát. Tại đây, trung bình mỗi ngày có thể tiếp nhận 400-500 hồ sơ nhưng hơn một tuần qua số lượng người đến làm thủ tục này tăng khoảng 50%. Điều này khiến người dân phải xếp hàng lấy số, chờ đến lượt gọi tên. Khi đã hết số thứ tự trực tiếp, đơn vị sẽ chuyển qua phát phiếu hẹn những ngày sau đến làm việc.

Sáng 14/10, trao đổi với PV VietNamNet, cán bộ Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Sở GTVT Hà Nội cho biết, mới đây, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an đề xuất GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012, phải được đổi sang GPLX mới nhằm tích hợp trên ứng dụng VNeID (dữ liệu quốc gia về dân cư).

Dù nội dung này mới chỉ là dự thảo nhưng hơn tuần qua, người dân đã đổ xô đến đổi GPLX giấy sang thẻ nhựa (PET) dẫn đến tình trạng quá tải tại các điểm. Phía Sở phải tăng cường nhân lực phục vụ cho công tác này. Ở cả hai địa điểm Cao Bá Quát và Võ Chí Công đều phải mở thêm một cửa phục phụ cho người dân có nhu cầu.

Chưa bắt buộc đổi GPLX giấy sang thẻ PET

Làm rõ hơn vấn đề này, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay chưa có bất cứ văn bản quy định nào bắt buộc người dân phải đổi giấy phép lái xe từ bìa giấy sang thẻ nhựa (thẻ PET). Do đó, giấy phép lái xe bìa giấy vẫn sử dụng bình thường.

Sở GTVT Hà Nội phải tăng nhân lực, mở thêm cửa để tiếp nhận hồ sơ đổi GPXL cho người dân

Theo ông Thống, hiện có hơn 22 triệu giấy phép lái xe máy bìa giấy được cấp trước 1/7/2012. Lý do những giấy phép này chưa thể cập nhật lên ứng dụng VNeID là do một số tình huống:

Thứ nhất, giấy phép lái xe không cập nhật số chứng minh nhân dân. Thứ hai, đó là những trường hợp dùng chứng minh nhân dân 9 số. Thứ ba, giấy phép lái xe không có ngày tháng năm sinh hay có năm sinh nhưng không có ngày, tháng sinh.

"Chính phủ muốn hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giấy phép lái xe bìa giấy đã cấp lâu nên mới có chủ trương đưa vào dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng. Nếu được Quốc hội đồng ý, sang năm 2024 mới thông qua và tiếp đó Chính phủ sẽ phải nghiên cứu để quy định lộ trình đổi. Hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải đổi ngay GPLX giấy sang thẻ nhựa", ông Thống khẳng định.

Trước tình trạng người dân ồ ạt đi đổi GPLX không chỉ ở TP.HCM mà xuất hiện ở cả Hà Nội, ông Thống khuyến cáo, những chủ phương tiện cần phải hiển thị thông tin trên tài khoản VNeID có thể đi đổi ngay. Trong trường hợp chưa cần thiết thì chờ Luật ban hành.

Trong khi đó, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cũng khẳng định, tất cả giấy phép lái xe còn thời hạn dù là loại nào đều có giá trị sử dụng.

Do đó, người dân không cần lo ngại việc dùng giấy phép lái xe loại bìa giấy cũ cấp từ 2012 - 2013 sẽ bị phạt. Việc cấp đổi giấy phép lái xe sang loại PET mới đang được nêu trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các cơ quan đang phối hợp xây dựng lộ trình để thông qua.