Người đàn ông được phát hiện chết dưới mương nước ở Bình Dương

Công an TP Thuận An tối nay (4/6) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện một thi thể dưới mương nước.

Khu vực phát hiện người đàn ông tử vong - Ảnh: T.H

Trước đó, hai người phụ nữ mua trái cây bên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường Bình Nhâm, TP Thuận An) thì thấy một vật thể lạ nổi dưới mương nước.

Khi lại gần, hai người này tá hỏa phát hiện thi thể nam giới. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thành Được (SN 1972, ngụ TP Thuận An).

Theo một số nhân chứng, ông Được đi khỏi nhà 3 ngày qua và nhìn thấy ông có dấu hiệu say xỉn đi gần mương nước, đến tối nay thì phát hiện sự việc.

Xuân An