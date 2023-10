VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố anh Nguyễn Văn Bình (SN 1983, ở Ứng Hòa, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, người đàn ông này đã ép vợ tự tử. Trước khi xảy ra chuyện, anh Bình và vợ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1987, ở Ứng Hòa) đã có mâu thuẫn trong hôn nhân.

Khoảng 7h ngày 6/5/2023, sau khi đi làm đêm về rồi ăn sáng cùng chồng, chị T. vào phòng nằm ngủ. Trong khi đó bị can Bình tiếp tục ngồi uống rượu. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn, anh Bình nghi ngờ vợ có ý định đầu độc mình nên đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Bị can đi vào bếp lấy dao rồi đi vào phòng ngủ. Thấy vợ đang nằm trên giường, anh Bình để con dao gần chân chị T. rồi ngồi nói chuyện với vợ. Vì chị T. không nói gì nên anh Bình đi ra ngoài tiếp tục uống rượu. Khi chồng ra ngoài, chị T. đã cất dao đi.

Anh Bình ngồi uống rượu đến khoảng 11h30 cùng ngày thì tiếp tục nảy sinh ý định giết vợ. Vì vậy, anh ta quay lại phòng ngủ, nhưng không thấy dao đâu nên đi ra bể nước lấy con dao khác rồi quay lại phòng.

Khi vợ đang nằm nghiêng trên giường ngủ, bị can cầm dao chém 4-5 nhát vào vùng đầu chị T. Bị chồng tấn công bất ngờ, chị T. dùng hai tay ôm đầu đỡ và kêu lên. Thấy vậy, Bình dừng lại, vứt dao rồi ngồi xuống nền nhà tiếp tục uống rượu.

Khi đó, chị T. bò xuống ngồi cạnh chồng thì Bình xuống bếp lấy con dao khác, vứt gần chỗ vợ rồi nói: “Em tự kết liễu đi, rồi anh cùng đi theo”.

Bị can tiếp tục ngồi uống rượu một lúc rồi đi ra ngoài. Chị T. không thực hiện theo yêu cầu của chồng mà vứt dao vào gầm giường. Khi Bình quay lại, không thấy dao đâu, anh ta tiếp tục đi lấy thêm con dao khác. Trong khi đó người vợ nói: “Anh cho em đi viện, em sống còn nuôi con”.

Nghe vợ nói vậy, bị can dừng lại. Đến 14h cùng ngày, Bình nhờ người đưa vợ đi cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời, chị T. may mắn thoát chết, bị tổn hại 12% sức khỏe.

Ngày 7/5/2023, Nguyễn Văn Bình đến Cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.