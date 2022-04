Người đàn ông nằm chết bên lề đường ở TP.HCM

Công an quận 4, TP.HCM hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra về cái chết của một người đàn ông, xảy ra trên địa bàn. Công an đã làm việc với nhiều nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh…

Công an truy tìm dấu vết xung quanh hiện trường, nơi phát hiện người đàn ông tử vong trên vỉa hè. Ảnh: T.A

Trước đó, rạng sáng nay (26/4) người dân tại giao lộ đường 31 - đường Tân Vĩnh, phường 4, quận 4 bị đánh thức khi nghe nhiều tiếng la hét, ồn ào. Người dân ra xem thì phát hiện một người đàn ông nằm trên vỉa hè, đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an đã phong toả hiện trường để điều tra. Bước đầu ghi nhận trên thi thể nạn nhân có nhiều thương tích.

Nạn nhân được xác định là ông N.N.A.T (46 tuổi, ngụ ở phường 6, quận 4).

Theo một số nhân chứng, khả năng đây là vụ đâm chém nhau vì mâu thuẫn và có nhiều người tham gia.

Hiện công an đang truy xét những đối tượng liên quan.

Trường An