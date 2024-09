Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm thay đổi “ngoạn mục” diện mạo xóm Tân Phong (xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, Nam Đinh).

Từ một xóm nghèo trước kia, đến nay, mọi đường ngõ đều được đổ bê tông hay thảm nhựa rộng từ 3-7m, sạch sẽ. Đèn led được lắp đặt ở mọi tuyến đường đảm bảo chiếu sáng cho việc đi lại vào buổi tối được thuận tiện, an toàn. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngày càng ổn định.

Các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao được ưu tiên, khuyến khích đầu tư phát triển, góp phần nâng thu nhập cho người dân của xóm đạt 85-90 triệu đồng/năm.

Cán bộ xóm Tân Phong kiểm tra tình hình trật tự trên hệ thống camera an ninh lắp đặt tại Nhà văn hóa xóm.

Chương trình xây dựng NTM còn giúp cho người dân xóm Tân Phong ý thức mạnh mẽ về vai trò và trách nhiệm làm chủ của mình, dám nghĩ và dám làm, tự nguyện, tích cực đóng góp công, của để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng phục vụ đời sống văn hóa, phát triển kinh tế theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Với những thành tựu cụ thể, mắt thấy tai nghe nên không chỉ người dân tại xóm mà còn thu hút các nhà đầu tư tại địa bàn, con em quê hương thành đạt, có điều kiện đang làm ăn, sinh sống xa quê ủng hộ mạnh mẽ nguồn lực, chung tay xây dựng xóm Tân Phong ngày càng đẹp đẽ, khang trang.

Quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM đã tăng cường gắn kết tình làng nghĩa xóm; tình yêu quê hương, củng cố niềm tin của người dân chúng tôi với Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xóm Tân Phong được chọn thí điểm xây dựng mô hình xóm thông minh, với các mục tiêu thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ số toàn diện vào các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nông thôn.

Xóm đã vận động xã hội hóa được nhân dân đồng thuận đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh, mạng internet tốc độ cao, phát sóng wifi phát miễn phí với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng.

Hiện nay, hệ thống 9 camera an ninh đã phủ khắp xóm; nhà văn hóa xóm rộng 500m2 được lắp đặt mạng wifi tốc độ cao; tỷ lệ sử dụng mạng wifi của các hộ đạt tới 80%, người dân dễ dàng truy cập Internet để thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự khi có nhu cầu, đọc tin tức để nắm bắt, cập nhật thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện.

Nhiều mặt hàng nông sản đã được giới thiệu, quảng bá, giao dịch trên mạng internet như lạc đỏ, chả mực Hoán Chiều, yến sào Tứ gia... 100% hộ gia đình, được gắn biển địa chỉ số; tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt 95%.

Việc thông tin, điều hành các công việc chung của xóm cũng nhanh chóng hơn thông qua ứng dụng mạng xã hội kết nối cộng đồng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt, qua tài khoản ngân hàng ngày càng được nhiều người dân và hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng. Tỷ lệ sử dụng thanh toán số trên địa bàn xóm đạt hơn 30%.

Từ kết quả thời gian qua, chúng tôi tin tưởng với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chương trình xây dựng NTM sẽ tiếp tục bước lên “tầm cao mới”; người dân xóm Tân Phong nhanh chóng trở thành “công dân số” và xã Giao Phong sẽ sớm trở thành xã NTM thông minh.

